Napoli, Chiaia: 40 chili di cibo avariato, sanzionato per 5mila euro un food truck

Il titolare è stato sanzionato anche per occupazione abusiva di suolo pubblico e perchè il vicolo utilizzato per l’attività di ristorazione, era sprovvisto di revisione

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, con la collaborazione di personale dell’ASL Napoli 1, hanno effettuato un controllo ad un’attività di ristorazione mobile.

Il titolare è stato sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico, per irregolare compilazione delle schede di autocontrollo HCCP, e per carenze igienico-sanitarie legate alla conformazione dell’automezzo.

In relazioni a queste ultime irregolarità, gli operatori hanno sequestrato 40 kg circa di alimenti trovati in pessimo stato di conservazione, elevando sanzioni per un totale di 5000 euro.

Infine, gli operatori hanno accertato che il veicolo utilizzato per l’attività di ristorazione, era sprovvisto di revisione per cui hanno proceduto a contestare anche la violazione del Codice della Strada.