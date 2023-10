Napoli, controlli straordinari ai Quartieri Spagnoli: identificati 47 pregiudicati

Gli agenti hanno denunciato un minorenne per possesso di armi od oggetti atti ad offendere, poiché sorpreso con un coltello a serramanico

Nella serata di ieri gli agenti del Commissariato Montecalvario e i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ai Quartieri Spagnoli.

Nel corso dell’attività, sono state identificate 140 persone di cui 43 con precedenti di polizia e 10 sanzionate amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente per uso personale; controllati 7 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo e sequestro amministrativo e contestate due violazioni al Codice della Strada per mancata copertura assicurativa e guida senza casco protettivo.

Ancora, gli operatori hanno controllato 5 esercizi commerciali di cui 2 sanzionati amministrativamente per occupazione abusiva di suolo pubblico e per somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 18 ed un terzo titolare di un’altra attività commerciale è stato denunciato per somministrazione di bevande alcoliche a minore di anni 16.

Infine, gli agenti hanno denunciato un minorenne per possesso di armi od oggetti atti ad offendere, poiché sorpreso con un coltello a serramanico.