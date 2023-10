Quinto successo di fila nel fortino della Juve Stabia

La Juve Stabia ritorna al successo dopo lo stop nel derby di Caserta e lo fa meritatamente battendo l’ostico Latina al Menti per 1-0: questo è il quinto successo di fila nel fortino stabiese che consolida il primato della squadra di mister Pagliuca.

Le Vespe hanno disputato un match gagliardo, avendo avuto sempre in controllo la partita, sbloccata nel primo tempo grazie alla rete del difensore Bellich. Perfetta la difesa stabiese contro gli avanti ospiti.

Il Latina, arrivato al Menti da quarto in classifica, è stato imbrigliato dalla rete intessuta dalle Vespe, che non ha dato sbocchi alle punte della formazione laziale. Con questa vittoria la Juve Stabia si conferma capolista solitaria del girone C con 24 punti, dietro di lei Avellino e Benevento, in attesa del match di domani contro il Potenza. Domenica prossima trasferta dei gialloblu’ allo Iacovone di Taranto.

La partita

Juve Stabia con il 4-3-1-2: Romeo giostra dietro le punte Candellone e Piscopo. Il Latina si dispone con il 3-5-2, in avanti Fella e Mastroianni.

Partenza sprint della Juve Stabia: al 9′ Leone viene atterrato ai venti metri dalla porta del Latina, la punizione diretta viene battuta da Mignanelli, con la palla che si stampa sulla traversa grazie anche ad una deviazione in volo del portiere Cardinali che si salva. Altra bella combinazione al 16′ con Buglio che appoggia da sinistra per Meli che dal limite dell’area lascia parte un tiro che si spegne di poco a lato.

Acuto Latina al 35′ in area della Juve Stabia, con Del Sole che mette alto su cross da destra. Al 37′ passa la Juve Stabia: cross da calcio d’angolo in area pontina e Bellich incorna di testa per l’1-0. Nel finale punizione dal limite di Leone ribattuta dalla barriera in area e la prima frazione termina con il vantaggio stabiese.

La ripresa

A inizio ripresa il Latina cerca di essere più propositivo rispetto al primo tempo, cerca di spingere alla ricerca del pari. Al 6′ Fella di testa in area conclude poco efficacemente . All’ 8′ Romeo pericoloso in area ospite su cross da destra di Piscopo, la sua conclusione viene murata dalla difesa ospite.

Il Latina pressa alto la Juve Stabia cercando di indurre i difensori stabiesi, così facendo offre il fianco alle ripartenze dei gialloblu’. Al 14′ diagonale in area di Romeo e Cardinali salva, la palla resta in area ma gli avanti stabiesi non riescono a finalizzare l’occasione propizia. Il Latina opera il massimo sforzo a metà ripresa con quattro attaccanti davanti. La Juve Stabia risponde con l’ingresso di Folino, passando alla difesa a tre.

Nel finale il Latina cerca di stringere i tempi ma la retroguardia stabiese riesce a tenere bene e rintuzza tutti gli attacchi: al 41′ è ancora Bellich a provarci di testa da corner, palla di poco fuori. Thiam sbroglia (43′) alla grande una mischia in area. Al 45′ Rovaglia in contropiede, gran tiro in area e Cardinali evita la capitolazione della propria porta. Alla fine le Vespe possono esultare per la vittoria conquistata.

Tabellino

JUVE STABIA (4-3-3): Thiam 6.5; Baldi 6.5, Bachini 7, Bellich 7, Mignanelli 6.5 (20′ st Andreoni 6) ; Meli 6 (26′ st Folino 6), Leone 7, Buglio 6.5; Romeo 6.5 (36’st Erradi sv); Piscopo 6, Candellone 6 (37′ st Rovaglia sv) . All. Tarantino 7 (Pagliuca squalificato).

LATINA (3-5-2): Cardinali 6.5; Marino 5.5 (38′ st Polletta sv), Cortinovis 5, Rocchi 5.5; Del Sole 5.5 (11′ st Ercolano 6) , Cittadino 6 (11′ st Biagi 6), Di Livio 5.5, Riccardi 5.5 (20′ st Fabrizi 6), Crecco 5.5 (12′ st Paganini 6) ; Fella 5, Mastroianni 5. All. Di Donato 5.5.

Arbitro: Giaccaglia di Jesi 6.5. Guardalinee: Lipari-Pinna. Marcatori: 37′ pt Bellich (JS) Ammoniti: Riccardi ( L), Fella (L), Marino (L), Piscopo (JS), Cortinovis (L), Di Livio (L). Note: spettatori circa 3.500. Angoli 2-2. Recupero: 3′ pt-5’st.

Domenico Ferraro