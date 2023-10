Rissa e spari all’alba davanti al McDonald’s di Sant’Anastasia, due ragazzi feriti, uno è in gravi condizioni

Rosario Liguoro, 23 anni, di Sant'Anastasia, è stato operato per la ricostruzione di un vaso sanguigno danneggiato dai colpi. Per Renato Cerracchio, 22 anni, colpito con una mazza alla testa, il quadro clinico è meno preoccupante

Mattinata violenta, dalla colluttazione alle armi, mazze e colpi d’arma da fuoco. La domenica nel napoletano è partita con una folle rissa tra diversi giovani all’esterno del McDonald’s di Sant’Anastasia, in via Palmentola e conclusasi nel sangue: erano circa le 5 di questa mattina.

Durante lo scontro, una follia collettiva di rientro dal “sabato sera”, sono stati esplosi anche colpi d’arma da fuoco. Bilancio due giovani feriti e ora ricoverati in ospedale.

Dei due, il primo, Rosario Liguoro, 23 anni, di Sant’Anastasia, è stato operato per la ricostruzione di un vaso sanguigno danneggiato dai colpi: non è più in pericolo di vita ma la prognosi resta riservata. Era stato raggiunto da diversi colpi di pistola alle gambe, si trova ricoverato all’Ospedale del Mare; il secondo Renato Cerracchio, 22 anni, di Pomigliano d’Arco, colpito con una mazza alla testa, si trova nel pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra il quadro clinico è meno preoccupante, non è in pericolo di vita.

Indagini in corso dei Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, che sono arrivati sul posto subito dopo la rissa e stanno acquisendo eventuali immagini di telecamere di videosorveglianza e testimonianze.