Il Santa Maria la Carità cade al Comunale sotto i colpi del Castel San Giorgio, continua il momento no dei sammaritani. Mister Di Nola conferma l’undici di partenza della gara con l’Apice: Borrelli, Vallefuoco, D’Oriano, Carotenuto, De Caro, La Torre, Coppola, Greco, De Simone N., Senatore, Farriciello. Mister Fiume risponde con Bisogno, Raimondi, Elefante, Senatore M., Catalano, Cuomo, Sabatino, Giordano, Pescicolo, Senatore F., Di Filippo.

La partita

La gara dà l’illusione di essersi indirizzata sui binari graditi ai padroni di casa sin dalle prime battute, il primo squillo è targato De Simone che sul cross di Carotenuto non arriva sulla sfera di testa per un soffio.

Al quarto d’ora è Senatore a sporcare per la prima volta i guantoni di Bisogno, l’esterno servito da Farriciello arriva in area ma trova l’estremo difensore attento che devia la sfera. Al 20’ reagisce il Castel San Giorgio, gli ospiti recuperano la palla su un fallo dubbio su Vallefuoco, palla lunga sulla corsia mancina ma Borrelli risponde presente. È il segnale che gli ospiti ci sono in partita, dopo cinque giri di lancette progressione sulla corsia di sinistra ,palla in mezzo, per fortuna del Santa Maria che la conclusione è alta.

La gara vive di continui capovolgimenti di fronte, La Torre controlla una palla in area salta il suo diretto avversario ma la botta finisce sopra la traversa. Ad un minuto dal duplice fischio, la chance più ghiotta capita sui piedi degli ospiti ma in tre gli uomini in casacca rossoblù non trovano la rete, il primo tempo va in archivio senza né vinti né vincitori, si va al riposo con il risultato di 0-0.

Il Santa Maria la Carità cade al Comunale sotto i colpi del Castel San Giorgio. Il secondo tempo

La seconda frazione inizia subito con un brivido dietro la schiena per i locali, D’Oriano perde una palla nella zona calda del campo, la conclusione è debole e tra le braccia di Borrelli. Al 50’ cross dalla destra per il Santa Maria, De Simone e Senatore incredibilmente litigano con la sfera e da un passo non trovano la rete.

I padroni di casa provano a dare una spallata alla gara, ci prova Senatore al 51’ che fugge sulla corsia di sinistra ma sul più bello viene chiuso, la sfera viene deviata, dalle retrovie giunge a Carotenuto che la spedisce alta. Le squadre si allungano, lasciano gli schemi tattici e il match offre più spettacolo, ad approfittarne però sono gli ospiti che pungono al 52’ e fanno gioire il gruppo di tifosi giunto da Castel San Giorgio.

Di Nola si trova di nuovo sotto ed è costretto ancora una volta a correre ai ripari, Ammaturo, D’Oriano G. e Maravolo sono le mosse del tecnico sammaritano che prendono il posto di Greco, De Simone e Coppola. I cambi non portano gli sviluppi sperati, al 62’ un tiro dal limite dell’area di rigore trova la deviazione vincente, 0-2 degli ospiti, Dopo due minuti ci prova il neoentrato Maravolo ma la sua torsione finisce alta. Le poche certezze dei padroni di casa si incrinano e il nervosismo la fa da padrona, Tarallo prende il posto di Carotenuto al 76’.

All’87’ sono ancora gli ospiti a far tremare ancora una volta, il tiro a scendere dai 25 metri si spegne sul fondo, ma il tris arriva subito dopo. 0-3 e notte fonda per il Santa Maria la Carità, il malcontento che nelle ultime settimane si era accumulato esplode al triplice fischio, la parte calda del tifo sammaritano chiede spiegazioni ai calciatori capeggiati da capitan Farriciello. Urge una reazione, mercoledì si torna in campo in quel di Solofra