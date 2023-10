Wow Green House Aversa ko contro Cuneo

Laha lottato alla pari contro una big della Serie A2, la, nonostante il risultato netto a favore dei piemontesi (3-0). I normanni del presidente Di Meo tornano a casa con un ko che però non deve cambiare l’atteggiamento della squadra: si va in campo subito, mercoledì 1° novembre alle 18. Al PalaJacazzi arriva la Sieco Service Ortona, serve subito ritrovare la via dei punti.

PRIMO SET

Primo tempo e poi muro, due punti di fila di Marra ed è 1-2. Cuneo reagisce subito: Sottile ferma Lyutskanov, poi Botto ed è 5-3. Break normanno (due servizi vincenti di fila di Argenta): 5-7. Sul muro di Pinelli (6-9) coach Battocchio si gioca il time-out. La Wow Green House allunga grazie all’ace di Lyutskanov: 14-18, e secondo ‘stop’ richiesto da Cuneo. La gara si riapre con l’ace di Jensen (20-22) e coach Passaro richiama in panchina i suoi. Sull’errore di Argenta si torna in parità a 23. E si va ai vantaggi. Vince Cuneo (26-24) con il muro su Lyutskanov.

SECONDO SET

Gottardo trova l’ace per il +3 di Cuneo (5-2). Aversa sembra aver accusato il colpo (8-4) e coach Passaro chiama time-out. Al rientro in campo due muri di fila dei piemontesi (10-4). Lyutskanov rompe l’incantesimo (11-5), dentro Chiapello per Canuto per provare ad invertire il trend. Ma non c’è la reazione sperata (18-9). Secondo set da dimenticare: si cambia campo 2-0 (25-14).

TERZO SET

I padroni di casa riescono a tenere bene, alzano il muro e praticamente hanno percentuali altissime in attacco. E’ 16-11. Aversa ci crede (17-15) e coach Battocchio prova a fermare la rimonta. Quando tutto sembrava perso ecco il pari normanno con Canuto a 17. Botto trova l’ace (21-18) ma Aversa riesce ancora a restare in partita fino a quando Volpato trova un diagonale strettissimo per il 24-20. Chiude Codarin (25-22).