Napoli, Vasto: sorpreso con 9 grammi di marijuana circa e 320 euro. Arrestato un 21enne

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Rimini hanno notato un uomo con atteggiamento circospetto che, alla loro vista, ha cambiato direzione tentando di nascondersi in un’attività commerciale.

Napoli, Vasto: sorpreso con la droga. Arrestato un 21enne

I poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e controllato trovandolo in possesso di 8 involucri di marijuana del peso di 9 grammi circa e 320 euro; inoltre, hanno accertato che lo stesso era destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso il 13 ottobre scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia – Ufficio Esecuzioni Penali, secondo il quale lo stesso dovrà espiare la pena di 1 anni e 5 mesi di reclusione per i reati di tentata rapina, lesioni personali aggravate e maltrattamenti, commessi tra Venezia e Mestre nel 2019.

Ancora, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, i poliziotti hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione dell’indagato dove hanno rinvenuto, ben occultati, altri 48 involucri della stessa sostanza del peso di 60 grammi circa.

Pertanto, un 21enne veneziano è stato tratto in arresto in esecuzione del provvedimento sopra menzionato e per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.