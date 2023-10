Pomigliano d’Arco, forze dell’ordine ed istituzioni contro le truffe agli anziani: “La conoscenza la migliore difesa”

Nella chiesa del S.S: Rosario di Pomigliano d’Arco nella serata del 26 ottobre, le istituzioni locali e la comunità si sono incontrati per dibattere su un tema criminale molto diffuso nel paese e tra la comunità pomiglianese, le truffe, soprattutto quelle di cui sono quasi sempre vittime le persone più fragili ovvero gli anziani.

Forze dell’ordine, l’amministrazione comunale esperti di legge e cittadini, con il sostegno del parroco Don Aniello che da anni milita nel sociale cittadino, si sono riuniti per comprendere le dinamiche che muovono questi atti criminali spesso perpetrati ai danni di persone anziane che vengono derubare ingannate, atto che spesso provoca forti ripercussioni psicologiche come hanno testimoniato alcuni cittadini pomiglianesi presenti al dibattito che sono state vittime di truffa.

Giovedì 26 ottobre presso la chiesa del SS.Rosario di Pomigliano d’ Arco si sono riunite le istituzioni del territorio per informare la popolazione cittadina sulle armi da adottare per difendersi dall’ ormai radicato fenomeno delle truffe agli anziani, spesso questi crimini vengono commessi da un gruppo di malviventi che si organizzano per estorcere denaro alle frange più deboli che sono gli anziani sole e sprovveduti.

Presenti al dibattito-confronto il comandante dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna il vicesindaco Domenico Leone, assessore alle politiche sociali, l’assessore al patrimonio Elvira Romano e l’avvocato Mauro Panico presidente del Comitato Pomigliano sicura che ha promosso e sostenuto questa iniziativa, il parroco Don Aniello e la cittadinanza. Toccanti le testimonianze dei presenti, per lì la maggiore persone anziane, pensionati o coppie di pensionati che sono state prese di mira da questi malviventi e derubare.

“Le statistiche degli ultimi hanno registrato tra il 2020 e il 2022 una crescita esponenziale delle vittime di truffa che hanno addirittura toccato oltre le 26mila persone, il dato più allarmante è che l’età dei soggetti a rischio cresce sempre di più e ad oggi gli anziani risultano la frangia più colpita da questo fenomeno criminale. Questo quanto dichiara il comandante alla platea presente.

”L’unico modo che abbiamo per difenderci è quello di conoscere le dinamiche messe in campo da questi criminali che si raffinano sempre di più nella tecnica del raggiro, l’aspetto più colpito è quello psicologico i carnefici si presentano come figli, nipoti, amici dei figli o come operatori telefonici o elettrici e trattengono le vittime al telefono o in casa fino a quando non hanno ottenuto il denaro, solitamente i malviventi sono in due”. Un momento di grande aggregazione dove istituzioni e cittadinanza hanno collaborato e si sono confrontati, anche con le testimonianze toccanti dei presenti. Il comitato Pomigliano futura ha stampato un opuscolo sulle regole da sapere e da seguire per non restare vittima di tali crimini che è stato distribuito ai presenti e che riporta i numeri utili a cui chiamare in caso si venga importunati da tali criminali.

