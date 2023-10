Pomigliano d’Arco: inaugurato il nuovo anno all’Imbriani, Liceo d’eccellenza

Nella mattinata del 27 ottobre presso la struttura del liceo classico e scientifico “Vittorio imbriani” di Pomigliano d’Arco il sindaco Raffaele Russo, l’Assessore alla cultura Giovanni Russo, l’Assessore al Patrimonio avv.to Elvira Romano e l’Assessore Mariarosaria Toscano hanno dato il loro contributo e il loro augurio per l’inizio del nuovo anno scolastico.

In sala il corpo docente, il Dirigente Scolastico Domenico Toscano la vicepreside Giovanna d’ Agostino e Gianmario Esposito, Presidente del Consiglio d’ Istituto, la Docente di Lingua e Letteratura greca presso l’università Federico II di Napoli professoressa Daniela Milo il direttore generale USR Campania Ettore Acerra.

Pomigliano d’ Arco: una cerimonia inaugurale per il liceo imbriani

Nella mattinata del 27 ottobre una ricca fetta di assessori della nuova amministrazione a guida Russo, insieme allo stesso sindaco, hanno presenziato alla cerimonia ufficiale che ha inaugurato l’inizio del nuovo anno del rinomato liceo classico-scientifico pomiglianese “Vittorio Imbriani”. Nel corso della cerimonia ci sono stati i saluti e agli auguri degli assessori presenti, in primis l’Assessore alla cultura il professor Giovanni Russo, l’Assessore al Patrimonio avvocato Elvira Romano e la Dirigente Scolastica e Assessore all’Ambiente Maria Rosari Toscano.

Durante il dibattito è intervenuta la professoressa Daniela Milo, Docente di letteratura Greca presso la Federico II che ha offerto un interessante approfondimento tematico. Il sindaco Raffaele Russo ha evidenziato il ruolo centrale ed educativo che la scuola riveste per il futuro del paese: “La scuola è a spina dorsale dell’Italia la più diffusa rete culturale sul territorio. Gli insegnanti hanno arduo compito di formare gli uomini e le donne di domani”.

Pomigliano d’Arco: liceo imbriani al centro della scena educativa

All’evento oltre al Dirigente Scolastico Domenico Toscano e la vicepreside Giovanna D’Agostino erano presenti le classi quinte del liceo. C’è stato un intenso e costruttivo dibattito tra nuove e vecchie generazioni, tra docenti, istituzioni e alunni che hanno trasformato la cerimonia in un dibattito culturale.

La scuola è senza dubbio la chiave per dare l’istruzione e la formazione ai giovani che si preparano ad affrontare il futuro con le armi giuste per costruire un domani migliore. Il liceo Imbriani è un fiore all’ occhiello per il territorio pomiglianese punto di riferimento della scena educativa insieme ad altri istituti locali che da anni hanno un ruolo centrale e fondamentale nella formazione dei giovani nostrani.

Cinzia Porcaro