Quarantesima assemblea ANCI: inaugurata a Genova la nuova sede regionale della Fondazione Aidr

È con grande entusiasmo e orgoglio che la Fondazione Aidr (www.aidr.it) ha annunciato, a conclusione della quarantesima edizione dell’Assemblea Nazionale dell’Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l’apertura della sua nuova sede regionale a Genova, cuore pulsante della Liguria e città di grande importanza storica e culturale.

“Questa nuova apertura, dopo Lombardia, Piemonte, Marche, Calabria, Campania e Sicilia, rappresenta un passo significativo nella crescita e nello sviluppo della nostra Fondazione, confermando il nostro impegno costante nel promuovere la cultura e l’economia digitale in tutta la Nazione – ha dichiarato Mauro Nicastri, presidente Fondazione Aidr. La sede di Genova sarà un punto di riferimento essenziale per la promozione e diffusione delle competenze digitali, per il supporto agli enti locali per i servizi digitali a cittadini ed imprese, per le scuole e per la realizzazione di progetti legati al mondo digitale nella regione Liguria.

Siamo inoltre lieti di annunciare la nomina di Luca Remuzzi come Responsabile Regionale della nuova sede di Genova. Con una solida esperienza nel settore della pubblica amministrazione e una profonda conoscenza dei processi di digitalizzazione e innovazione, Luca Remuzzi è la figura ideale per guidare la nostra squadra in Liguria e contribuire al successo dei nostri progetti in questa regione – ha concluso Nicastri”.

“È per me un grande onore entrare a far parte della Fondazione Aidr e assumere il ruolo di responsabile regionale per la Liguria, ha dichiarato Luca Remuzzi. Sono convinto che, insieme al mio team, riusciremo a fare la differenza, promuovendo la cultura e l’economia digitale e sostenere lo sviluppo di iniziative innovative in tutta la regione. Considero la Fondazione Aidr anche un ottimo link tra la pubblica amministrazione centrale e quella locale per la realizzazione i progetti della regione Liguria in tempi rapidi – ha concluso Remuzzi”

L’inaugurazione della nuova sede si è tenuta sabato 28 ottobre in Via Corsica n. 2 a Genova.