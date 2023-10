Ai comuni commissariati per mafia assegnati oltre 5mln dal Ministero dell’interno

In provincia di Napoli arriveranno fondi tra i 551mila e gli 871mila ai comuni di San Giuseppe Vesuviano, Caivano, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia

Sono stati assegnati dal Ministero dell’interno più di 18 milioni di euro ai comuni commissariati per mafia. Sono 5milioni 138mila gli euro destinati alla Campania: 660mila euro sono andati a Caivano; 551.000 a San Giuseppe Vesuviano; 743mila euro a Torre Annunziata e 871mila euro a Castellammare di Stabia, tutti comuni in provincia di Napoli. A Sparanise, in provincia di Caserta sono stati assegnati 2 milioni e 313mila euro.

I fondi destinati a finanziare la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche

“E’ stato adottato oggi dal ministero dell’Interno – si legge in una nota del Viminale – il decreto di riparto per l’anno 2023 del fondo destinato a finanziare la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Tuel).

Le risorse, pari a complessivi 18.438.810 euro sono state assegnate ai 20 comuni interessati secondo i criteri di riparto stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 15 maggio 2018″.

Ecco la tabella di tutti i fondi erogati