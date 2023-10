I canoisti accorsi per l'evento sportivo si sono sfidati durante una meravigliosa giornata di sole, pagaiando in kayak e/o surfski, in direzione dell'Isola di Nisida

Si è conclusa, domenica 29 ottobre, la VII “Maratona dei Campi Flegrei“, valevole come ultima tappa del Trofeo Due Golfi 2023 e che si è svolta nelle acque antistanti il Circolo Ilva Bagnoli (Comitato organizzatore per questa gara).

I canoisti accorsi per l’evento sportivo si sono sfidati durante una meravigliosa giornata di sole, pagaiando in kayak e/o surfski, in direzione dell’Isola di Nisida. Gli Esordienti (nati dal 2012 e successivi) si sono impegnati in un percorso di 1 km, agli Under 14 (nati dal 2009 al 2011) sono toccati 2 km, mentre tutte le altre categorie hanno dovuto disputare 6 km.

Alla fine di questa giornata è stato assegnato anche il Trofeo dei Due Golfi 2023 destinato alla società prima classificata assoluta della competizione: premio conquistato dal Canoa Club Salerno.

Da ricordare le altre due tappe precedenti di quest’anno: la VII Coppa Città di Meta (18 giugno) organizzata dal Circolo Nautico Marina di Alimuri; la Gara Città delle Acque (1 ottobre) organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione di Castellammare di Stabia.

“Maratona dei Campi Flegrei” al Circolo Ilva Bagnoli, ultima tappa del Trofeo Due Golfi 2023. I risultati della Lega Navale Italiana (sezione stabiese)

La Lega Navale Italiana, sezione di Castellammare di Stabia, per questa ultima tappa raccoglie 3 medaglie d’oro, 1 medaglia d’argento ed 1 medaglia di bronzo: Esordienti 1000 mt: Domenico Ippolito 2° classificato, Lorenzo Cosenza n.a. Under 14 1000 mt: Umberto Giordano 3° classificato. Senior 6000 mt: Vincenzo Ardia 1° classificato. Over 6000 mt: Vincenzo Di Palo 1° classificato. Master 2 6000 mt: Orazio Manzo 1° classificato e primo assoluto nella classifica finale kayak da mare.

L’articolo viene pubblicato in attesa dei risultati delle altre società, che appena forniti verranno inseriti