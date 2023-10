Mv Marine, a Salerno festa e celebrazione per una stagione ricca di soddisfazioni

Un’occasione per proseguire la lunga stagione dei saloni nautici ma anche per celebrare un’annata ricca di successi e soddisfazioni. Mv Marine, il cantiere fondato e condotto dall’ingegnere Vincenzo Nappo, si prepara a sbarcare a Salerno, dove dal primo al 5 novembre è in programma la settima edizione del Boat Show (Marina d’Arechi, ingresso libero), una rassegna che sarà anche un momento di festa per la società napoletana.

Il cantiere si appresta a vivere giorni di grande partecipazione. Per questo al Salerno Boat Show Mv Marine sarà presente con tre gioielli di sua produzione: un Mito 29 motorizzato con due Mercury da 300 cavalli, un Mito 40 con una tripla di Mercury da 300 cavalli e un Mito 45 con una coppia di motori da 600 cavalli Mercury.

Grande importanza viene riservata all’appuntamento salernitano, che arriva al culmine delle belle soddisfazioni raccolte in giro per l’Europa: dopo Genova e Cannes, infatti, Mv Marine si è fatta apprezzare anche in Grecia al terzo Olympic Yacht Show (conclusosi domenica 22 ottobre) e al Bosphorus Boat Show in corso di svolgimento ad Istanbul (che si chiuderà il 29 ottobre).

“Salerno – afferma l’amministratore Luigi Nappo – sarà l’occasione per dare la possibilità a quelle persone che ci hanno fatto visita a Cannes e Genova e che, per condizioni meteo e logistiche, non hanno potuto provare i nostri battelli. Per fortuna al Marina d’Arechi non ci sono difficoltà di organizzazione per le prove in acqua. I visitatori potranno confrontarsi con noi sui continui miglioramenti dei battelli, ma che certo non stravolgono i concetti originali dei progetti, molto appezzati in termini di navigazione, per la funzionalità, per il confort di bordo e non meno per i bassi consumi, dovuti all’efficienza della carena”.

La costruzione della serie Mito è coperta da un brevetto internazionale, che consente di ridurre le emissioni in atmosfera fino al 95 %. I bassi consumi di navigazione e il metodo di costruzione rendono questi battelli unici e rispettosi dell’ambiente.

Due gli appuntamenti già fissati in agenda: il 3 novembre ci sarà un contest con i giornalisti, che potranno testare i battelli presenti al Boat Show, mentre nel pomeriggio di sabato 4 appassionati e amici del cantiere si raduneranno per partecipare a quella che si annuncia come una vera e propria celebrazione del recente premio ottenuto da Mv Marine a Cannes: in Costa Azzurra infatti è stato assegnato al 27 GT il riconoscimento “Les Moteur Boat” quale gommone dell’anno 2023.