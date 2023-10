Continua senza sosta, con proposte di valore, il concreto e apprezzato impegno dell’Amministrazione Comunale di Piano di Sorrento sulla letteratura e sulla lettura. Un impegno, dal grande spessore culturale, che viene ampliato con una nuova iniziativa.

Il nuovo progetto pronto a partire il prossimo 3 novembre si chiama “I Venerdì…in Comune”: si tratta di una rassegna allestita con gli obiettivi di apprezzare e diffondere storie e tradizioni, avviando un processo di condivisione di idee nell’ambito di un programma molto interessante e ricco di temi e generi.

Tutto attraverso la presenza di apprezzati ospiti, tra autori e personalità che dialogheranno nel corso degli eventi.

Piano di Sorrento, parte la nuova rassegna culturale “I Venerdì…in Comune”

Da novembre a febbraio, l’appuntamento è il venerdì alle ore 17.00 presso la Sala consiliare della Casa comunale con 13 appuntamenti.

La Rassegna è organizzata dal Comune di Piano di Sorrento – Assessorato alla cultura, in collaborazione con l’Associazione Archimede, il CIF Centro Italiano Femminile e l’UNITRE Università delle tre età.

Il Vicesindaco Giovanni Iaccarino (delegato a Cultura, Turismo e Spettacolo) sottolinea: “Stiamo proseguendo in modo concreto e qualitativo a mettere a punto interessanti percorsi che non fanno altro che confermare la vocazione culturale di Piano di Sorrento. Questi incontri in programma il venerdì possono contare su ospiti importanti, stimati e dotati di indubbie capacità nella cultura, nella lettura e nella letteratura. Ringrazio sentitamente per la collaborazione l’Associazione Archimede, il CIF Centro Italiano Femminile e l’UNITRE Università delle tre età: fondamentale, infatti, continuare a fare rete con le realtà sociali, culturali e associative del nostro territorio”.

Il primo appuntamento è per venerdì 3 novembre con “Al largo di Santa Cruz” di Filomena Baratto, dialoga con l’autrice Annamaria Farricelli.