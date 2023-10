Pollena Trocchia: identificato e denunciato il 16nne che ha accoltellato in 18 a San Giorgio a Cremano

Il maggiorenne prendeva in giro una ragazza, e allora è scattata la "punizione": arriva il fidanzato e lo accoltella ad una gamba

E’ stato un giovanissimo, un 16enne ad accoltellare, nella nottata tra domenica e lunedì scorso, a San Giorgio a Cremano, un 18enne ferito più volte ad una gamba.

Il maggiorenne prendeva in giro una ragazza, e allora è scattata la “punizione”: arriva il fidanzato e lo accoltella ad una gamba. Il sedicenne, accorso per fare “giustizia”, di Pollena Trocchia, è stato denunciato denunciato per lesioni personali.

Indagini chiuse a tempo di record dai carabinieri della Stazione di San Giorgio a Cremano, che hanno identificato il giovane che avrebbe inferto i colpi alla gamba del 18enne in via Manzoni a San Giorgio a Cremano. La vicenda era accaduta poco prima delle 3 di lunedì mattina. Il minore si era presentato sul posto a bordo di una minicar armato di coltello.

La vittima ha rifiutato il ricovero ed è stato medicato da medici dell’ambulanza arrivata sul posto.