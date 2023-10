Il pugilato torna a Pompei dal primo al 5 novembre: doppia organizzazione della Boxe Vesuviana

La settimana del lungo ponte dei morti doppia organizzazione della Boxe Vesuviana nel Salone delle feste dell’Hotel Vittoria di Pompei. Sul quadrato tanti atleti, tanto sport e passione per lo sport, il tutto condito, come sempre, dall’impeccabile organizzazione della famiglia Zurlo, che alle falde del Vesuvio vuol dire boxe, successi e campioni ormai da tanti decenni.

Si parte il 1 novembre con un interessante confronto tra la rappresentativa Campana contro quella della Lombardia in cui saranno impegnati diversi atleti della Boxe Vesuviana desiderosi di ben figurare.

Dopo due giorni, dal 3 al 5 novembre, per il decimo anno consecutivo avrà inizio il Torneo Nazionale della WBL (Woman Boxing League) con 8 squadre di atlete della Campania, Lombardia, Puglia, Emilia, Lazio, Marche, Liguria e Veneto che, sotto gli attenti sguardi dei selezionatori azzurri si affronteranno per far vincere la propria Regione ma anche per ben figurare ed impressionare i selezionatori.L’Hotel Vittoria del patron Rosario Africano che è anche il Presidente del Comitato Regionale Campano sarà ancora una volta uno straordinario trampolino di lancio, proprio come successe con Irma Testa agli inizi della sua straordinaria carriera.

Ingresso ai due eventi è libero ed è esteso a tutti quanti vorranno godere di un buon programma di boxe e vivere una entusiasmante serata di sport come solo la “nobile arte” del pugilato sa offrire.

PROGRAMMA 1/11/23

Sfida Campania vs Lombardia

JUNIOR kg 54/56

SCARFATO VS ZAKARHY CRIS JUNIOR KG 54/56

CIARAVOLO VS VILLA THOMAS JUNIOR/YOUTH 58/60

DEANGELIS VS PANARISI YOUTH KG 57/58

BALZANO VS FIORENZA PATRICK JUNIOR/YOUTH KG 66/67

GIORDANO VS GHIRINGHELLI M. JUNIOR/YOUTH KG 65/66

OLIVA VS SOBEIH ADAM ELITÈ KG 60/62

CORBELLI VS BIGNAMI RICCARDO ELITÈ KG 64

CHIANI VS COSTA FABIO YOUTH 64/66

PINTO M. VS BEN OUN EZZOBAIR SCHOOL KG 57

PALAZZO VS CARDILLO JUNIOR DONNE KG 57

SERPE VS PECORARO SPARRING IO

Luigi Pio Lettieri (boxe Vesuviana) vs Manzo Mario (boxingcastallammare) Maria Annunziata (boxe Vesuviana) vs Jasmin Sergi (boxingcastellammare) Feroleto Antonio (boxe Vesuviana) vs Dario Costel (boxing Castellammare) DI Napoli Vincenzo (boxe Vesuviana ) vs Di Palma Gennaro (boxingcastellammare) Immola Salvatore (boxe Vesuviana) vs Iasevoli Giuseppe (apollo boxe)



3 al 5 novembre

Torneo Nazionale della WBL

Squadra WBL 2023

Nominativi Squadra Campania:

50 kg Giovanna Marchese – ADS Bizzarro

54 Teresa Oncia – G.S. Carabinieri/Boxe Vesuviana

57 Gabrila Laudano – Pugilistica ASD Marcone

60 Barretta Maddalena – ASD Excelsior

63 Angela Zappoli – ASD Matesina

Tecnico Responsabile Vincenzo Brillantino

Team Leader Rosario Africano.