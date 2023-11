Giornata Filatelia: tre francobolli “Amici di Penna”, foglietto su foto Mare fuori

Poste Italiane comunica che oggi 1° novembre 2023 vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano”, della Giornata della filatelia dedicata agli “Amici di penna”, relativi al valore della tariffa B pari a 1,25€ per ciascun francobollo.

Tiratura: duecentocinquantamila esemplari di foglietti, pari a settencentocinquantamila francobolli.

Caratteristiche francobolli:

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura di Andrea Calisi.

I tre francobolli, disposti orizzontalmente, interpretano il tema della comunicazione attraverso il servizio postale e raffigurano, in grafica stilizzata, rispettivamente da sinistra a destra:

– un ragazzo in cella seduto al tavolino assorto nella scrittura di una lettera da cui idealmente fuoriescono alcune lettere dell’alfabeto;

– un postino in bicicletta, con il Vesuvio sullo sfondo, impegnato nella consegna della posta;

– una ragazza nella sua stanza legge una lettera appena ricevuta.

Completano i francobolli le legende “GIORNATA DELLA FILATELIA” e “AMICI DI PENNA”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione della tariffa “B”:

Caratteristiche foglietto:

riproduce una foto raffigurante alcuni degli interpreti del cast della serie televisa italiana “Mare fuori”, in particolare, rispettivamente da sinistra a destra, Nicolas Maupas, Matteo Paolillo, Maria Esposito, Vincenzo Ferrera e Massimiliano Caiazzo.

In alto, spicca il logo della famosa serie televisa “Mare fuori”. Completano il foglietto le legende “GIORNATA DELLA FILATELIA”, “AMICI DI PENNA” e i crediti “© RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA”, “© PICOMEDIA”, FOTO©SABRINA CIRILLO/© ASSUNTA SERVELLO”. In basso a destra, è presente il codice a barre per la rilevazione automatica dei francobolli.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Lucca centro.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a quattro ante, contenente una quartina di francobolli, il folgletto, tre cartoline annullate ed affrancate, tre buste primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 25€.