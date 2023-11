Il cimitero del Comune di Sant’Agnello arriva alla Commemorazione dei Defunti 2023 con un nuovo aspetto. «In questi mesi abbiamo lavorato tanto per ridare decoro e dignità al nostro cimitero – spiega l’Assessore Corrado Fattorusso – Abbiamo effettuato una risistemazione dei campi cimiteriali, in particolare i sei del campo superiore, e una manutenzione complessiva del verde con la piantumazione di nuove piante ornamentali e nuove infiorescenze. Inoltre è stata portata a compimento la lucidatura dei marmi dell’ingresso e della cappella madre».

Sant’Agnello, continuano i lavori al cimitero comunale, ricalibrato il progetto dei loculi

È stato inoltre incrementato il numero di loculi inizialmente previsti. «Il progetto dei nuovi loculi comunali è stato espanso in esecutivo per quanto riguarda la cappella madre, la cappella nuova, i nicchiai vecchi e le nuove sistemazioni dei nicchiai, in ragione del numero di domande ricevute dagli utenti. Si tratta di un’operazione autofinanziata – specifica l’Assessore Fattorusso – quindi senza aggravi sulle tasche dei cittadini, perché i nuovi loculi si costruiranno con i fondi provenienti dal ricavato delle vendite delle nicchie».

In occasione della Commemorazione dei Defunti, il 31 ottobre, l’1 novembre e il 2 novembre il cimitero comunale sarà aperto dalle 06:30 alle 18:00. L’1 e 2 novembre sarà attivo inoltre il servizio di navetta gratuita che partirà da Piazza Matteotti nelle fasce orarie 9:00 – 12:00 e 14:30 – 17:00.

«In questi giorni – dichiara il Sindaco Antonino Coppola – sentiamo in modo ancora più forte il legame con i nostri cari e l’appartenenza ai luoghi che ne custodiscono il ricordo. Come Amministrazione ritenevamo doveroso dare ai cittadini la possibilità di vivere questo momento, per alcuni particolarmente difficile, in un luogo che rispetti e rispecchi la cura che abbiamo nel commemorare i nostri defunti».