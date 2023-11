Torre del Greco: da domani attivi i distributori automatici dei kit per la differenziata

Kit per la raccolta differenziata: installati i punti di distribuzione automatica, da domani – giovedì 2 novembre – parte la distribuzione. L’amministrazione comunale con l’assessore Antonio Ramondo e la società che si occupa del servizio di igiene urbana a Torre del Greco, Velia Ambiente, hanno proceduto, nella giornata di ieri, all’installazione delle postazioni che saranno aperte al pubblico negli orari d’ufficio per la consegna dei sacchetti.

Tre distributori di sacchetti istallati in città

Nello specifico, i distributori automatici sono stati collocati a ridosso della scala d’ingresso della palazzina che ospita alcuni uffici comunali (tra questi, le politiche sociali) negli ex molini meridionali Marzoli di via Calastro, nella zona dove si trova l’area protocollo-archivio di palazzo La Salle in via generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e in un varco di Villa Macrina lungo via Nazionale.

Si tratta di tutte aree necessariamente coperte, in quanto i distributori automatici funzionano con la corrente elettrica e vanno dunque salvaguardati dalle eventuali intemperie atmosferiche.

Come ritirare il kit per la differenziata

Da domani i tre distributori entreranno in funzione: ad avere diritto a ritirare il kit saranno tutti i cittadini intestatari della Tari e in regola con il pagamento. Per poter ritirare le buste è necessario munirsi di tessera sanitaria, la cui lettura automatica permetterà di avere accesso al servizio.

Inoltre, i distributori rilasceranno uno scontrino sul quale sarà indicato il periodo nel quale sarà nuovamente possibile ritirare i kit. L’amministrazione sta inoltre lavorando alla collocazione di un quarto punto di distribuzione automatica, che potrebbe essere individuato nella parte alta della città.

Dal 23 ottobre il nuovo calendario per il conferimento differenziata

L’amministrazione comunale coglie l’occasione per ricordare che dallo scorso 23 ottobre è in vigore il nuovo calendario per il conferimento delle diverse frazioni della raccolta differenziata. Per le utenze domestiche tre i giorni settimanali dedicati alla frazione organica (umido): mercoledì, venerdì e domenica. Il lunedì sera tocca al multimateriale (imballaggi in plastica e metalli, compresi i contenitori in TetraPak), giovedì carta e vetro, martedì alla frazione secca (indifferenziato). Specifiche deroghe per chi ha necessità di conferire pannolini, pannoloni e traverse. Orari di conferimento: fino ad aprile dalle 20 alle 23.

Disposizioni diverse per le utenze commerciali, che possono depositare in prossimità delle loro attività sette giorni su sette: cartone selettivo tutti i giorni tranne la domenica; lunedì vetro e secco residuo; martedì umido e multimateriale; mercoledì umido e vetro; giovedì multimateriale, secco residuo e carta; venerdì umido e vetro; sabato umido; domenica umido e multimateriale. In questo caso conferimenti consentiti non prima delle 14 e fino alle 15 oppure non prima delle 20 e fino alle 2. Ristoranti e stabilimenti balneari possono utilizzare entrambe le fasce orarie.