Agguato a Napoli, 25enne gambizzato nella zona di “Pianura”: ricoverato in gravi condizioni, indagano i carabinieri

Giovane di 25 anni colpito da proiettile alla gamba, le sue condizioni sono gravi. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono stati chiamati a intervenire al pronto soccorso del “Cardarelli” dopo la segnalazione dell’incidente.

Agguato a Napoli, 25enne gambizzato nella zona di “Pianura”

La vittima, un giovane residente a Pianura, zona di Napoli, è già noto alle forze dell’ordine. Il proiettile ha colpito la sua gamba e ha causato danni significativi, recidendo l’arteria femorale. Il giovane è stato immediatamente sedato e portato in sala operatoria per un’operazione d’urgenza. Tuttavia, le sue condizioni rimangono critiche, e il giovane è sotto osservazione continua.

Ricoverato in gravi condizioni, indagano i carabinieri

Al momento, la dinamica esatta dell’incidente rimane sconosciuta, così come il luogo in cui il giovane è stato ferito. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri del Vomero per scoprire chi sia responsabile di questa aggressione e per determinare le circostanze esatte che hanno portato a questo tragico evento.