Allerta meteo arancione, scuole, cimitero e parchi chiusi a Napoli, Salerno, Benevento e Caserta

L'allerta meteo diramata dalla Protezione civile partirà dalle 21 di stasera e resterà in vigore per 24 ore. Tanti i comuni della Campania che hanno deciso di chiudere

Domani su gran parte della Campania sono previsti temporali, vento forte e mare molto agitato con mareggiate lungo le coste esposte. L’allerta meteo diramata dalla Protezione civile dalle 21 di stasera e per 24 ore è di colore arancione.

Maltempo: allerta arancione, domani scuole chiuse a Napoli

Scuole chiuse domani a Napoli. Lo dispone un’ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Manfredi in ragione dell’allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione civile della Regione Campania e in vigore dalle ore 21 di stasera. L’ordinanza firmata dal sindaco Manfredi dispone per la giornata di venerdì 3 novembre, su tutto il territorio cittadino, la chiusura dei cimiteri, anche privati e delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e private. “Le generali condizioni del tempo previste – è scritto – appaiono molto severe sotto il profilo dello spirare dei venti tenuto conto del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti”.

Anche a Salerno chiusura di scuole, parchi e cimitero

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha disposto la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, compresi gli asili comunali nella giornata di domani, venerdì 3 novembre. La decisione, analoga a quella presa dai primi cittadini di Napoli, Benevento, Caserta e numerosi altri comuni della Campania, è stata presa alla luce dell’allerta meteo arancione in vigore dalle ore 21 di stasera e fino alle ore 21 di domani su gran parte del territorio regionale diramata dalla Protezione civile della Campania. Il sindaco di Salerno ha disposto inoltre la chiusura di giardini e parchi pubblici, del cimitero comunale, delle strutture sportive comunali, compresa la Piscina Simone Vitale, e a partire da questa sera, dei sottopassi stradali.

Domani tutto chiuso anche a Benevento e Caserta per allerta meteo arancione

Scuole chiuse anche a Benevento e Caserta nella giornata di domani, venerdì 3 novembre. La decisione dei sindaci Clemente Mastella e Carlo Marino, analoga a quella presa dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, arriva in ragione dell’allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione civile della Regione Campania che entrerà in vigore dalle ore 21 di oggi e fino alle 21 di domani su parte del territorio regionale. Si prevedono temporali, venti molto forti con raffiche e mare molto agitato lungo le coste esposte.

L’ordinanza del sindaco di Caserta dispone la chiusura delle scuole cittadine pubbliche di ogni ordine e grado compresi gli asili nido comunali, delle scuole non statali, delle scuole e degli istituti privati, eccetto le università. Il Comune di Caserta raccomanda alla cittadinanza di “limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di tenere comportamenti prudenti”.

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha disposto la chiusura delle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido ed esclusi il Conservatorio Statale di Musica “N. Sala” e le Università, della villa comunale, dei parchi cittadini e del cimitero comunale, “ferme restando le regolari attività di accoglienza dei funerali (con presenza dei familiari dei defunti) e di operatività interna improrogabile, che dovranno comunque essere svolte con particolare attenzione e cautela da parte degli operatori”. Contestualmente Mastella ha invitato la popolazione ad “attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e raffiche di vento”.