Allerta meteo: domani il sindaco Mennella chiude scuole, parchi, giardini e cimitero a Torre del Greco

Allerta meteo arancione: il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella ha chiuso per la giornata di domani, venerdì 3 novembre, scuole, parchi, giardini e cimitero. È l’effetto dell’ordinanza firmata nel pomeriggio dal primo cittadino, che ha preso atto della comunicazione giunta della Protezione Civile della Regione Campania, che riguarda il lasso di tempo compreso tra le ore 21 di questa sera e le 21 di domani.

“La Protezione Civile della Regione Campania – sottolinea il primo cittadino – richiama i sindaci alla massima attenzione”, specificando di “attuare tutte le norme previste dai piani comunali”, al fine di adottare “le dovute misure di mitigazione del rischio, messa in sicurezza del territorio e di tutela dei cittadini”.

Considerato che “tali previsioni determinano la probabile impraticabilità delle strade, con conseguenti difficoltà, disagio e pericolo per il transito veicolare e pedonale”, il sindaco ha stabilito “la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e non, dei parchi, dei giardini e del cimitero comunale per il giorno 3 novembre, riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti in relazione all’andamento meteorologico”.