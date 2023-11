Giugliano in Campania, controlli a tappeto: 61 persone identificate. 41enne denunciato per contrabbando di sigarette

Nel corso di una giornata di intensi controlli a Giugliano in Campania, i carabinieri della locale compagnia hanno lavorato instancabilmente per garantire la sicurezza e il rispetto delle leggi nella città. Durante questa operazione, ben 61 persone sono state identificate e 40 veicoli sono stati accuratamente esaminati.

Giugliano in Campania, controlli a tappeto: 61 persone identificate

Uno dei risultati principali di questi controlli è stata la denuncia di un 36enne del posto per porto abusivo di armi. I militari hanno rinvenuto una mazza da baseball nel suo veicolo, che è stata prontamente sequestrata.

Un altro caso significativo è quello di un 41enne di Giugliano denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Tle). Nella sua abitazione, le forze dell’ordine hanno scoperto ben 362 pacchetti di sigarette privi dei sigilli dei monopoli di Stato.

41enne denunciato per contrabbando di sigarette

Inoltre, un 40enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, un comportamento che mette a rischio non solo il conducente ma anche gli altri utenti della strada. La sicurezza stradale è una priorità fondamentale per le forze dell’ordine.

Infine, un 30enne si ritroverà a rispondere dell’accusa di guida senza patente. La guida senza una patente valida è un reato grave e può comportare gravi conseguenze. Inoltre, sono state elevate numerose contravvenzioni al Codice della Strada (Cds), portando alla notifica di multe per un ammontare totale di ben 72mila euro.