Il ritrovato Pompei travolge il Savoia a domicilio: 1 a 4 il risultato finale. Due squadre che attraversano un delicato momento

Il cielo carico di pioggia ha fatto da sfondo alla sfida tra il Savoia e il Pompei nel nono turno del Campionato di Eccellenza Campania girone A. Entrambe le squadre cercavano di riscattarsi dopo un periodo difficile, con i padroni di casa che arrivavano da due sconfitte consecutive.

Il ritrovato Pompei travolge il Savoia a domicilio: 1 a 4 il risultato finale

Nel turno precedente, il Savoia aveva subito una sconfitta meritata per 3-1 contro il Castelvolturno, la loro prima vittoria stagionale. Nel frattempo, il Pompei aveva raccolto solo un punto nelle ultime due partite, scatenando la frustrazione del presidente Manco, che aveva espresso il suo malcontento sui social network, chiedendo una svolta nell’atteggiamento della squadra.

Il Savoia ha schierato il suo modulo standard, il 4-2-3-1, mentre il Pompei ha optato per il 4-3-3. Tra le fila del Pompei spiccavano due ex, Caso Naturale e Di Paola, che facevano parte del tridente offensivo insieme a Malafronte. La difesa e il centrocampo erano influenzati da altri due ex calciatori, Di Girolamo e Tarascio. La presenza di ex giocatori si è completata con Dario Balzano.

Due squadre che attraversano un delicato momento

Il Pompei ha preso subito il controllo del match, mettendo pressione nella metà campo avversaria. Hanno sfiorato il vantaggio due volte nei primi sei minuti. La prima occasione è stata una conclusione ravvicinata di Caso Naturale che ha colpito il palo, seguita da una rapida azione da parte di Balzano sulla corsia destra, ma Caldiero non è riuscito a concretizzare l’opportunità.

Il Savoia sembrava intenzionato a non concedere spazi alle pericolose giocate del Pompei, ma questa cautela si è rivelata eccessiva. Al minuto 32, su una rimessa laterale dalla sinistra del Pompei, Malafronte ha trovato il gol di testa tra la difesa del Savoia, sfruttando un’errata marcatura di Masi e Orta. È stata una marcatura relativamente facile, e i due tocchi di testa all’interno dell’area concessi ai centravanti avversari sono un lusso che squadre di calibro superiore non possono permettersi.

La prima frazione si è chiusa con il Pompei in vantaggio

Il Savoia, che sembrava aspettare di subire un gol prima di reagire, ha sfiorato il pareggio con un bel tiro di Petricciuolo su assist di Baietti, ma il portiere del Pompei, Capece, ha fatto un intervento decisivo. La prima frazione si è chiusa con il Pompei in vantaggio.

La seconda metà della partita ha visto il Savoia tornare in campo con un atteggiamento più aggressivo. Hanno rapidamente pareggiato grazie a un bel diagonale da 20 metri di Petricciuolo. Questo gol ha dato ali al Savoia, sostenuto da un pubblico appassionato che ha creato un’atmosfera da stadio infernale.

Il Pompei, che era in difficoltà, ha reagito nel momento migliore del Savoia, approfittando degli errori difensivi sui calci piazzati. In particolare, un corner battuto dalla destra ha visto Velotti segnare con un colpo di testa mentre la difesa del Savoia ha mostrato debolezze. È stata la terza rete di testa subita in due partite.

Il Savoia ha lottato con determinazione per segnare il pareggio

Il Savoia ha lottato con determinazione per segnare il pareggio ma non è riuscito. Nonostante alcuni buoni tentativi, il risultato è stato sigillato dal Pompei con due gol in quattro minuti. Il primo di questi è stato realizzato da Malafronte, che ha sfruttato un assist di Caso Naturale e ha segnato con freddezza. Il quarto gol è arrivato da un calcio piazzato, con Di Girolamo che ha colpito la barriera e poi ha realizzato un gol spettacolare.

Il Savoia ha mostrato cuore e determinazione, ma i problemi difensivi hanno minato i loro sforzi. La squadra dovrà lavorare per correggere queste lacune e potrebbe aver bisogno di rinforzi di esperienza per migliorare la solidità difensiva. Inoltre, è evidente che il Savoia deve reagire più prontamente ai momenti difficili in campo e non aspettare di subire un gol prima di rispondere.

Non è solo la quantità di gol subiti a destare preoccupazione, ma anche la facilità con cui gli avversari riescono a segnare. Gli errori su rimbalzi laterali, calci d’angolo e rinvii lunghi hanno compromesso il buon lavoro svolto dalla squadra in altri aspetti del gioco. Il prossimo allenatore dovrà affrontare queste sfide e lavorare duramente per migliorare la difesa del Savoia.

Salvatore Curcio