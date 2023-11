All’Hotel Paradiso a Napoli, la consegna dei Premi “A.M.I.R.A. Progress” 2023, martedì 7 novembre

Torna martedì 7 novembre, ospitato dall’hotel Paradiso in Via Catullo 11 a Napoli la cerimonia di consegna del “Premio A.M.I.R.A. Progress”, istituito dalla sezione A.M.I.R.A. Napoli Campania, retta dal fiduciario Dario Duro, d’intesa con il presidente nazionale dell’AMIRA Valerio Beltrami, che lo scorso anno con la sua prima edizione ha riscosso tanto successo.

Questo premio, ideato dalla sezione napoletana dell’Associazione Maîtres Italiani Ristoranti ed Alberghi, ha trai i suoi obiettivi quello di promuovere ed incentivare i giovani ad una migliore formazione, riqualificazione e aggiornamento per la professionalità che vorranno acquisire e esprimere al fine di essere meritori personalmente di una sempre più attenta e valida accoglienza ed ospitalità offerta al turista, tanto da rendere la nostra Italia sempre più apprezzata nel mondo.

Detto premio, vuole segnalare e premiare persone che si sono impegnate per le nuove generazioni e possono essere d’esempio dei successi che con impegno si possono conquistare nella vita. Il Premio “A.M.I.R.A. Progress”, va quindi ad aggiungersi ai premi che l’AMIRA nazionale organizza annualmente con i concorsi “Il Maître dell’anno” e “Le donne nell’Arte del Flambè”, mettendo in competizione i propri iscritti e stimolandoli nella conquista di successi nella loro professione. Detto premio intende, premiando personaggi che hanno dato e danno lustro all’Itala, far capire che con impegno e sacrificio, ad esempio, da commise de cuisine, si può migliorare e divenire cuoco, poi ancora maître o altra figura similare e di seguito docente di istituto alberghiero o altro e così via fino a poter raggiungere mete come anche quella di carica di Presidente della Repubblica o altra carica di importanza Europea e Mondiale, perchè nella vita tutto è possibile basta avere impegno ed abnegazione per voler sempre più superare se stessi.

Il premio verrà consegnato personalmente al premiato, indicato da una prestigiosa Giuria composta da Valerio Beltrami Presidente nazionale dell’A.M.I.R.A., Giuseppe De Girolamo socio onorario A.M.I.R.A., Dario Duro Fiduciario A.M.I.R.A. Napoli Campania, Antonio Limone Direttore Generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno Campania/Calabria, Marino Niola full professor of cultural anthropology, condirettore medeatresearch-centro di ricerche sociali sulla dieta mediterranea e docente all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Sabrina Reale pianista, docente di pianoforte e Membro del Conservatorio “E.F. Dall’Abaco” di Verona e Nicola Squitieri presidente dell’Associazione Internazionale “Guido Dorso”.

Riceveranno il Premio A.M.I.R.A. Progress 2023 le seguenti Personalità:

Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura.

Ministro della Cultura. Lucia Fortini Assessore alla scuola – politiche sociali – politiche giovanili della Regione Campania.

Assessore alla scuola – politiche sociali – politiche giovanili della Regione Campania. Matteo Lorito Magnifico Rettore dell’università di Napoli Federico II.

Magnifico Rettore dell’università di Napoli Federico II. Annamaria Colao Professorte Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Università “Federico II” di Napoli, Dipartimento Universitario di Medicina Clinica e Chirurgica.

Professorte Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Università “Federico II” di Napoli, Dipartimento Universitario di Medicina Clinica e Chirurgica. Claudio Mazzarese Fardella Mungivera Colonnello Vice Comandante Legione dei Carabinieri Campania.

Colonnello Vice Comandante Legione dei Carabinieri Campania. Gianfranco Coppola Capo Redattore Vicario RAI TGR CPTV Napoli; presidente dell’Ussi, l’Unione Stampa Sportiva Italiana.

Capo Redattore Vicario RAI TGR CPTV Napoli; presidente dell’Ussi, l’Unione Stampa Sportiva Italiana. Sal Da Vinci cantante.

cantante. Antonio Pace , Presidente dell’AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana)

, Presidente dell’AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana) Paolo Gramaglia patron chef del ristorante “President” di Pompei una stella Michelin.

L’evento che ha come tema la “Valorizzazione delle Eccellenze territoriali e dell’Ospitalità”. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti, è programmata a Napoli, per martedì 7 novembre, con inizio alle ore 15:30, ospitata dall’Hotel Paradiso – sala Paradisoblanco.

L’incontro prevede alle ore 15:30 un cocktail di benvenuto sulle terrazze del Paradisoblanco. Dalle ore 16:00 la consegna dei premi con un breve intervento dei personaggi premiati nella sala convegni Posillipo/Ischia/Procida. Dalle ore 18:00/18:30 un buffet e la degustazione dell’enogastronomia campana d’eccellenza nuovamente sulle terrazze del Paradisoblanco.

Nel corso dei momenti di pre e post premiazioni, l’evento sarà allietato dalle interpretazioni canore del Soprano di fama internazionale Martina Bortolotti docente presso il Conservatorio di Bolzano, accompagnata dall’Arpa di Sonia Del Santo.

L’evento del Premio “A.M.I.R.A. Progess” di quest’anno, ha ricevuto la sponsorizzazione da: Regione Campania, Comune di Napoli, Università agli Studi di Napoli Federico II, Associazione Internazionale Guido Dorso, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno Campania/Calabria, Camera di Commercio di Napoli, FIPE Confcommercio Campania e Ordine dei Giornalisti della Campania.

Numerose le aziende che sosterranno con il loro impegno di Media Partner, Main sponsor e sponsor l’evento che, vedrà impegnati per tutta la manifestazione numerosi Maîtres, unitamente agli allievi dell’Istituto statale di Istruzione Superiore Giustino Fortunato di Napoli, con i loro docenti.

Giuseppe De Girolamo