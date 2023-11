Castellammare di Stabia: trovato a bordo di uno scooter rubato. La polizia ha tratto in arresto un 18enne

Ne è nato un inseguimento dove i fuggitivi, giunti in via Mele, hanno dapprima lanciato gli scooter a terra nel tentativo di ostacolare i poliziotti per poi darsi la fuga a piedi fino a quando gli operatori, in via Napoli, sono riusciti a raggiungere uno dei due

Nello scorso pomeriggio, una persona si è presentata presso il Commissariato di Castellammare di Stabia per denunciare di aver subito, nella precedente giornata, il furto del suo motoveicolo; i poliziotti, ricevuta la denuncia, hanno predisposto un servizio mirato alla ricerca del veicolo.

Castellammare di Stabia: trovato a bordo di uno scooter rubato

L’attività esperita ha avuto positivo riscontro allorquando, nello stesso pomeriggio, gli operatori, nel transitare in corso Alcide De Gasperi, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che, con il piede, stava spingendo la moto oggetto della denuncia con un’altra persona a bordo; i due, alla vista degli agenti, hanno accelerato la marcia tentando la fuga.

La polizia ha tratto in arresto un 18enne

Ne è nato un inseguimento dove i fuggitivi, giunti in via Mele, hanno dapprima lanciato gli scooter a terra nel tentativo di ostacolare i poliziotti per poi darsi la fuga a piedi fino a quando gli operatori, in via Napoli, sono riusciti a raggiungere uno dei due e bloccarlo dopo una colluttazione, mentre l’altro è riuscito a scappare.

Pertanto, un 18enne stabiese è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali aggravate nonché denunciato per ricettazione; infine, il motoveicolo utilizzato per commettere il reato è stato sequestrato, mentre lo scooter rubato è stato restituito al legittimo proprietario.