Di Lorenzo: “Vogliamo vincere lo scudetto!”

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, dopo la vittoria per 2-0 sul campo della Salernitana, non nasconde le ambizioni della sua squadra. “Sapevamo sarebbe stata una partita difficile in un campo difficile, ma l’abbiamo approcciata bene, abbiamo sofferto solo su qualche corner, la vittoria è meritata. Abbiamo fatto una buona partita, siamo contenti”.

Il Napoli, partito con qualche incertezza in questa stagione 2023/24 non è per nulla pago dello scudetto che porta sulla maglia e l’ambizione del gruppo e ben chiara. La squadra, affidata nel dopo Spalletti al francese Rudi Garcia, punta a confermarsi e capitan Di Lorenzo non ha alcuna remora a dichiarare che l’obiettivo è subito il quarto scudetto.

“Problemi non ci sono mai stati, in qualche partita non abbiamo reso secondo le nostre possibilità – ha dichiarato nel post partita – ma da inizio anno abbiamo anche fatto buoni match. Oggi era importante vincere, è sempre bello vincere il derby.

L’obiettivo è stare lì e giocarcela fino alla fine per rivincere il campionato. La squadra è forte e ha grande qualità. Stiamo crescendo sotto il profilo della gestione della partita, ora vogliamo vincere le prossime due prima della sosta”.