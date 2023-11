Il Santa Maria La Carità attende l’Agropoli per invertire la rotta e iniziare a conquistare punti

Il tecnico dei sammaritani si è detto fiducioso, ma ora per risalire la china servono punti per rialzare il morale della squadra e dell’ambiente

Domenica 5 Novembre alle ore 14,30 allo Stadio Comunale Santa Maria andrà in scena la gara Santa Maria La Carità – Agropoli valevole per la decima giornata del campionato di Eccellenza girone b.

Il Santa Maria la Carità non riesce ad uscire dal periodo buio in cui è incappato, nell’infrasettimanale con il Città di Solofra è stato colpito agli unici due affondi dei padroni di casa e nonostante la buona reazione nel secondo tempo non è riuscita a ribaltare la gara.

Il tecnico dei sammaritani si è detto fiducioso, ma ora per risalire la china serve invertire la rotta e iniziare a conquistare punti per rialzare il morale della squadra e dell’ambiente, domenica si torna tra le mura amiche, arriva l’Agropoli che ha smaltito l’inizio handicap delle prime giornate, mister Ambrosino e colpi mirati arrivati nella società cilentana hanno dato linfa e certezze ai biancoazzurri che vorranno dire sicuramente la loro in questo campionato.

I cilentani arrivano all’incontro da tre risultati utili consecutivi, nell’ultimo turno i delfini hanno liquidato la pratica Faiano con un netto 4-1 trovando la seconda vittoria stagionale, mister Ambrosino ha così schierato il suo undici: Romano, Lucarelli, Calvanese, Cesani, Sannia, Romanelli, Sannia A, Gaita, Rabbeni, Rimoli e Onesto. Le reti con il Faiano sono state realizzate da Rimoli 18’, Onesto 37’, Rabbeni 54’,72’

L’Agropoli si posiziona al quattordicesimo posto in classifica ad 8 punti, 9 i gol segnati e 14 quelli subiti, il miglior marcatore è Rabbeni con 4 marcature.

Intanto l’Acd Santa Maria la Carità comunica la rescissione contrattuale con l’attaccante Ciro Maravolo, la società ringrazia il calciatore per l’impegno e la professionalità profusa in questa prima parte di stagione e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della propria carriera.