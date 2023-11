La Vesuvio Oplonti Volley si prepara alla trasferta contro l’Ancis Villaricca

La gara valida per la quinta di campionato di Serie B2 di volley femminile e andrà in scena oggi, sabato 4 novembre, alle ore 17.00

Marcia di avvicinamento della Vesuvio Oplonti Volley alla prima di due trasferte dure, che dovranno certificare la partenza sprint delle ragazze di coach Ciro Alminni. Sabato 4 novembre, alle ore 17.00, le oplontine saranno ospiti sul campo dell’Ancis Villaricca presso il II Circolo Rodari in via della Libertà, nella sfida valida per la quinta giornata di Serie B2 di volley femminile.

Le tigers, forti di quattro vittorie consecutive, conseguite nelle prime quattro partite del torneo, incontreranno le atlete campane, in una sorta di derby partenopeo, che al momento occupano il settimo posto, con 8 punti ottenuti in 4 match.

La parola d’ordine è sempre la stessa: massima concentrazione. La posizione d’alta quota in cui si trova la Vesuvio Oplonti Volley, come indicato in più occasioni dal coach Alminni, non deve provocare “vertigini” o cali di tensione che potrebbero erroneamente indurre a sottovalutare le avversarie. L’obiettivo, come ogni gara, è quello di dare il massimo cercando di portare a casa la vittoria.

Una concentrazione che si legge anche nelle parole di Eliana Rendina, una che conosce bene il gruppo di atlete di Torre Annunziata: “Quest’anno – ha detto Rendina – ho come obiettivo quello di migliorarmi e di farmi trovare pronta a dare il mio apporto nel momento in cui verrò chiamata in causa. Grazie alla presenza di atlete esperte sono sicura di poter raggiungere il risultato prefissatomi, nella speranza di esultare con loro ad ogni incontro”.

“Lo spogliatoio – ha sottolineato Rendina – è sereno, siamo una squadra eterogenea, ma unita, con il supporto delle atlete più grandi che aiutano le nuove arrivate ad integrarsi. Come evidenziato da coach Alminni, sicuramente abbiamo margini di miglioramento e faremo di tutto per innalzare il nostro livello di gioco. Per quanto riguarda il prossimo incontro posso affermare che Villaricca è una squadra alla nostra portata, ma bisogna affrontarla con la dovuta concentrazione. Inoltre, confidiamo nel nostro pubblico, che partita dopo partita giunge sempre più numeroso ad osservarci”.

Dopo quello di sabato, la prossima settimana, le tigers affronteranno un’altra trasferta molto complicata, che le vedrà impegnate nel big match della sesta di campionato sul campo della Star Volley Bisceglie. Ma ora testa prima a Villaricca.