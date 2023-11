Sabato, ore 15, stadio di Arechi di Salerno: di scena il derby campano di Serie A

La Salernitana in Serie A non ha mai battuto il Napoli, ma è riuscita a fermarla per ben quattro volte sul pareggio, l’ultimo rimandò la festa scudetto

Napoli e Salernitana, le due squadre campane della Serie A si affronteranno per la trentunesima volta complessiva e per la settimana volta in Serie A. Il bilancio complessivo recita tredici vittorie per il Napoli, dodici paraggi e tre vittorie per la Salernitana.

Napoli mai battuto in A, ma l’ultimo pareggio non si dimentica

La Salernitana in Serie A non ha mai battuto il Napoli, ma è riuscita a fermarla per ben quattro volte sul pareggio, l’ultimo è sicuramente quello che più rimane impresso nella memoria dei tifosi azzurri, visto che strozzò in gola l’urlo di gioia dei partenopei per la conquista dello scudetto e ritardò la festa di qualche giorno.

Tanto bastò ai tifosi salernitani per festeggiare con caroselli cittadini. Era il 30 aprile 2023, quella partita, difatti, ha di fatto dato vita al “derby campano”, perché è vero che anche prima le due tifoserie non andavano certamente d’accordo, ma dopo “quella partita” si è creato un precedente che non sarà facilmente dimenticato.

Si è accesa la fiamma della rivalsa: per i napoletani l’essersi visto “rovinare” la festa scudetto, il tutto condito da una scenografia hollywoodiana della curva granata, pesa, anche se poi lo scudetto è stato matematicamente vinto appena qualche giorno dopo ad Udine.

Da parte granata una rivalità sempre accesa

Per i salernitani, invece, la rivalità è forse sempre stata molto più accesa, difatti, il Napoli è la squadra più blasonata della Campania e dell’intero meridione e sotto questo aspetto, l’ostilità verso il Napoli, da parte di alcune zone del meridione, appare in questo senso quasi scontato. Se poi diamo uno sguardo alla storia ci accorgiamo che Napoli è sempre stata capitale dell’Intero meridione (sotto le varie dominazioni straniere e le varie forme di governo), questo sentimento ostile trova un’origine quasi ancestrale: a Napoli le altre città dovevano versare tributi, tasse e di grano soprattutto.

Definire Napoli-Salernitana il derby campano è forse da un lato errato, sia perché le due compagini si sono affrontate poche volte ad alti livelli, sia perché, molto probabilmente la rivalità più accesa, storicamente è sempre stata quella tra Napoli e Avellino, che per oltre un decennio si sono affrontate in serie A negli anni Ottanta e che ha avuto, purtroppo, anche tragici epiloghi.

Staremo a vedere, tra poche ore la partita, noi ci auguriamo che sia prima di tutto una bella partita.

Michele Mercurio