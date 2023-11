Savoia corsaro sull’Isola Azzurra. I bianchi vincono e convincono contro il Givova Capri Anacapri

Allo stadio San Costanzo Germano di Capri va in scena la decima giornata del Campionato di Eccellenza Campania girone A e si affrontano i padroni di casa del Givova Capri Anacapri ed il Savoia di Torre Annunziata.

Entrambe le squadre sono reduci da una sonora sconfitta casalinga nel turno precedente. I torresi, pur non demeritando, ne hanno prese 4 dal Pompei e non troppo meglio è andata al Givova Capri Anacapri che ha subìto un pesante 0-3 dalla ritrovata Ercolanese di mister Carannante.

Match a rischio per le terribili condizioni meteo

Le avverse condizioni meteo, con mare molto mosso, hanno messo in forse lo svolgimento della gara ma alla fine, seppure dopo un viaggio faticoso, gli oplontini sono arrivati sull’isola con al seguito un nutrito e rumoroso gruppo di sostenitori che hanno accompagnato la gara con cori ed incitamenti per tutti i novanta minuti.

Formazioni schierate a specchio dai tecnici Rea e La Manna. Difesa a quattro, coppia di centrocampisti centrali a schermare il pacchetto arretrato ed impostare la manovra e tre frombolieri a sostegno della unica punta.

Primo tempo gradevole dal punto di vista estetico ma con poche chances

Parte bene il Givova Capri Anacapri che già al primo minuto si rende pericolosa in ripartenza veloce. Azione insistita di Solitro che semina un paio di avversari e tenta la conclusione dal limite, il tiro rimpallato diventa un assist per l’esterno Navarrete che conclude prontamente di collo esterno destro ma trova la replica di Bellarosa che oppone i pugni e sventa la minaccia.

Le squadre si affrontano a viso aperto e la squadra oplontina si fa preferire per il fraseggio basso elegante ed ordinato. Ne esce fuori una prima frazione gradevole dal punto di vista estetico ma con poche chances da annotare sul taccuino perchè le difese sono molto attente a non concedere profondità agli attaccanti. Al 12’ Masi da calcio piazzato pennella in area per l’accorrente Petricciuolo che sbuca sul secondo palo e batte di prima intenzione ma il piattone destro trova solo l’esterno della rete.

Al minuto 22 Baietti in veloce contropiede supera il portiere Torino, uscito sconsideratamente fuori dall’area, ma non sfrutta l’occasione tentando un tiro difficile da posizione defilata. Al minuto 30 bella punizione di Ruggiero dai 25 metri alzata in angolo dall’attento Bellarosa.

Nella seconda frazione di gioco i bianchi subito in vantaggio e gestiscono fino alla fine

Al rientro dopo l’intervallo la situazione tattica e gli undici di partenza restano invariati ma il Savoia ha le qualità individuali per fare pendere dalla propria parte il piatto della bilancia. Minuto 50, azione insistita dei bianchi sulla fascia destra con Khelil che rimette il pallone in avanti, Wissam tenta un tiro-cross verso la porta caprese, dove le maglie si sono un attimo allentate; Petricciuolo all’altezza del dischetto controlla spalle alla porta e riesce a beffare con un unico movimento in torsione sia il marcatore che il portiere indirizzando sul secondo palo un beffardo pallone che termina nell’angolo lontano.

Il vantaggio mette le ali ai piedi dei bianchi (oggi in completo nero) che non rischiano più nulla sino alla fine gestendo il possesso con grande serenità e padronanza.

L’unica chance di pareggio per i padroni di casa arriva su calcio piazzato da posizione centrale battuto al 20’ da Gaye ma Bellarosa vede partire la sfera e si distende alla propria sinistra stornando la minaccia in corner.

Il Givova Capri Anacapri non ha molta forza nelle gambe e nemmeno troppe idee in testa. Mister Rea le prova tutte inserendo forze fresche a supporto dell’attacco ma i tentativi abbastanza scontati dei capresi si frangeranno contro l’attento e determinato muro difensivo savoiardo che, anzi, innesca delle pericolose ripartenze mal sfruttate da Petricciuolo e compagni che ad un certo punto vanno in riserva per avere giocato, sino a quel momento, senza risparmio.

Il Savoia incamera tre punti preziosi che giungono a ristoro della classifica dopo due sconfitte, mentre il Givova Capri Anacapri esce dalla zona play off facendosi risucchiare nel gruppone di mezza classifica.

Ottima la reazione del Savoia dopo 7 reti incassate in due giornate

I torresi, pur reduci da due sconfitte abbastanza pesati in termini di passivo e morale (tre reti incassate dal Castelvolturno e quattro dal Pompei), hanno giocato una gara encomiabile per l’eleganza e soprattuto per l’autorevolezza con la quale hanno gestito il possesso palla; non era affatto facile farlo dopo due sconfitte e non era scontato che accadesse.

La differenza rispetto al passato è stata la gestione della fase difensiva nella quale i quattro dietro si sono opposti agli avanti capresi senza rinculare troppo e questo è stato possibile perchè gli avversari non hanno mai goduto di libertà nel possesso palla in zona centrale per l’attento presidio operato dai due centrocampisti che hanno pattugliato con attenzione la “terra di nessuno” tra la linea di difesa e quella di centrocampo.

Il risultato è che i bianchi hanno rischiato poco, anzi pochissimo, e hanno recuperato una gran quantità di “seconde palle” che sono servite ad innescare spesso e con pericolosità le ripartenze dei vari Petriciolo, Wissam, Iadelisi e Baietti.

Nel prossimo turno per la giovane pattuglia savoiarda ci sarà l’esame di maturità contro l’Ercolanese degli ex Esperimento, Rega, Foti e Carannante, una squadra esperta che nelle ultime partite ha ingranato la quarta battendo in trasferta nientemeno che Pompei e proprio il Givova Capri Anacapri che avrà modo di rifarsi nella prossima trasferta contro il Rione Terra, avversario più che abbordabile, reduce da cinque sconfitte negli ultimi cinque turni.

Salvatore Curcio