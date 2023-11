Wow Green House Aversa da impazzire, 3-2 alla Sieco Service Ortona

Una vittoria spaziale della Wow Green House Aversa. I normanni ritrovano il sorriso dopo il ko di Cuneo e battono al tie-break la Sieco Service Ortona al termine di una battaglia agonistica durata quasi 2 ore e mezza. I normanni di coach Passaro conquistano quindi la terza vittoria su 4 gare e guardano con fiducia alla sfida di sabato: si va a giocare con la Tinet Prata di Pordenone.

Pronti via e capitan Rossini e compagni piazzano il break (4-1) ma la Sieco Service nel giro di pochi minuti si ritrova prima a pareggiare e poi ad allungare (9-12). Qui parte lo show della Wow Green House: 5 punti di fila (14-12) e coach Lanci è costretto a chiamare il time-out. L’ace di Lyutskanov vale il 19-17, e sempre il bulgaro regala 4 set point. Si chiude 25-22 con Aversa avanti 1-0.

Nel secondo parziale partono molto meglio gli abruzzesi (1-4) e questa volta è coach Passaro a fermare il gioco per 30 secondi. Si capisce subito che la Sieco Service è entrata in campo meglio e in pochi minuti si mette sul 9-17 (ace di Cantagalli). Il set è ormai andato, si gira campo 1-1 (15-25). Lyutskanov (eletto poi Mvp del match) inizia a fare il fenomeno dai 9 metri: due servizi vincenti e 8-4, time-out Ortona. Una pipe dello schiacciatore bulgaro (11-4) costringe l’allenatore degli ospiti al secondo time-out. Argenta a muro chiude il set (25-15).

Equilibratissimo il quarto set: punto a punto al 15, poi la Sieco Service va avanti di 2 lunghezze e prova ad amministrare (16-18), cercando anche di allungare (18-22). Canuto però non ne vuole sapere: attacchi da applausi e un muro che viene confermato ‘in’ dal videocheck. Si va ai vantaggi: muro di Lyutskanov su Cantagalli e Aversa ha un match point. Ma non basta perché vince Ortona (25-27) e si va al tie-break. Che non è mai in discussione: si gira campo sull’8-4 e poi Aversa vince 15-11. Può partire la festa, in un PalaJacazzi festante.