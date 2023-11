I carabinieri hanno individuato un vecchio edificio abbandonato trasformato in una sorta di parcheggio per auto rubate

Ad Arzano i carabinieri della locale Tenenza hanno trovato in un locale abbandonando a via Vittorio Emanuele diverse auto rubate.

I carabinieri, impegnati in un’articolata indagine, hanno individuato un vecchio edificio abbandonato. I locali erano stati trasformati in una sorta di parcheggio per auto rubate pronte per lo smontaggio e le modifiche.

Le auto 8 auto rinvenute sono state tutte restituite ai legittimi proprietari. Le indagini proseguono per rintracciare i colpevoli.