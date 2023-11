L’ultramaratoneta Giuseppe De Rosa festeggia il secondo titolo mondiale a Sala Consilina

Giuseppe De Rosa, campione mondiale di Ultramaratona, anche quest’anno sale sul podio come vincitore della Roadsing Continental Challenge 2023.

A pochi giorni dalla sua partenza per una gara in Africa l’ultramaratoneta dei record, classe 1977, originario di Sala Consilina in provincia di Salerno, è per il secondo anno consecutivo nuovamente titolo mondiale.

Un’importante conferma per il runner, unico al mondo ad aver terminato 3 track series. Il fuoriclasse salernitano ha percorso in totale 4.046 km in autosufficienza, sfidando neve e ghiaccio, caldo torrido, montagne impossibili, deserti infiniti nelle 5 Ultramaratone organizzate da Canal Aventure in 5 continenti: la Ultra Race in Vietnam, la Track nell’area dell’Outback in Australia, la Ultra Norvegia Race sulle Alpi di Lyngen, la Ultra Bolivia Race sul Salar de Uyuni, la Ultra Africa Race in Monzambico.

Domenica 3 dicembre alle 18, presso il Teatro comunale “Mario Scarpetta” di Sala Consilina, il super campione, di ritorno dalla Ultra Africa Race, (gara di 220 km in 5 giorni), sarà premiato da Jerome Lollier, promotore di Canal Aventure, nella sua città che ha patrocinato con la l’Associazione i Ragazzi di san Rocco la serata evento “Giuseppe De Rosa, la nostra bandiera nel mondo”, promossa e realizzata dagli sponsor Cardinale group e Cosilinauto.