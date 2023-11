Pompei, 3-1 al Rione Terra: vittoria e secondo posto in classifica

Pompei bello e vincente sul Rione Terra nella 10^ giornata del campionato di Eccellenza Campania Girone A. Una vittoria perentoria sui puteolani, con un convincente 3-1 al Bellucci: seconda vittoria consecutiva e balzo a quota 21 punti in classifica. Risultato decisivo che ha permesso ai rossoblu mariani di agganciare al secondo posto l’Afragolese, che non è andata oltre il pareggio in casa del Nola 1925 e, soprattutto, di ridurre, a soli cinque punti, il distacco dalla capolista Acerrana anche lei fermata sul pareggio a Quarto.

Partita subito in discesa per un Pompei a testa bassa

Si parte con il Pompei che passa subito in vantaggio al primo tentativo ad appena 3 minuti e mezzo dal calcio d’inizio e in un certo senso indirizza subito la gara. A portare sul 1-0 la squadra di casa è con un colpo di testa di Malafronte che coglie in controtempo l’estremo avversario Manno. Il Pompei continua ad attaccare a testa bassa e sfiora a più riprese.

Il raddoppio, che arriva al 23’ con una giocata a due tra i migliori in campo Di Paola e Caldiero: il numero dieci incanta sulla sinistra e serve al centro un assist che il classe 2004 trasforma nella rete del 2 a 0. Pochi minuti dopo, al 28’, Malafronte accusa un problema muscolare e viene sostituito da Guarracino.

Ma il Rione Terra c’è e anche se con non poca difficoltà ci prova a ridurre lo scarto, cosa che gli riesce con un gol di Accietto in mischia a circa mezz’ora di gioco, portando il risultato sul 2-1.

I calciatori di mister Maradona non si scompongono continuano la loro trama di gioco e nel recupero dei primi 45minuti, arriva un altro assist di Di Paola per il subentrato Guarracino che insacca per il 3-1.

Secondo tempo: tante emozioni, ma il punteggio resta 3-1

Nella seconda metà della partita, il Pompei ha continuato ad attaccare con determinazione, costringendo il Rione Terra a difendersi strenuamente, salvato da un risultato ancora più pesante soprattutto grazie alle prodezze dell’estremo difensore Manno. Nonostante l’intensità dell’attacco, il punteggio resta dunque invariato: vittoria meritata per il Pompei e tre punti fondamentali per la classifica.

Evasa la pratica odierna, il Pompei guarda già alla prossima sfida in trasferta contro il Real Forio in programma per il prossimo sabato. Incontri impegnativi anche per la capolista Real Acerrana 1926 che ospiterà il Montecalcio Club, quinto in classifica e per l’Afragolese che attende l’Albanova Calcio.

Tabellino

FC POMPEI-RIONE TERRA 3-1

FC POMPEI: Capece, Balzano, Velotti, Di Girolamo (77’ Riccio), Arrivoli, Caldiero (77’ Salvati), Baumwollspinner (66’ Nuvoli), Matute (66’ Tarascio), Di Paola, Malafronte (28’ Guarracino), Caso Naturale. A disp.: Mele, Rosito, Tomolillo, Busiello – All.: Maradona.

RIONE TERRA: Manno, Savarise (46’ Pisano), Barletta, Castellano (46’ Castaldo), Iammarino (55’ Longobardo), Baratto, Accietto, Pisani (70’ D’Angelo), Napolitano (46’ Albano), Sandomenico, De Filippis.

ARBITRO: Alfieri di Nola. Assistenti: Auriemma (Nola), Vatiero (Agropoli)

MARCATORI: 4’ Malafronte, 23’ Caldiero, 33’ Accietto (R), 47’pt Guarracino

AMMONITI: Di Girolamo (P); Albano (R)