Una Juve Stabia efficace, cinica e opportunista, batte il Taranto e consolida il primato

Una Juve Stabia “monstre” viola il difficilissimo e caldo campo dello Iacovone di Taranto, battendo di fronte a oltre 10mila tifosi (sold out dello stadio ionico) la squadra pugliese per 2-0. Protagonisti delle marcature le punte Candellone e Piscopo con un gol per tempo: una doppietta che mette le ali ai gialloblù campani, anche grazie ad una prestazione gagliarda e davvero centrata, con il classico “morso”, come recitato dal mantra del proprio mister Pagliuca.

Altro protagonista di serata Demba Thiam il portiere della Juve Stabia, che nella ripresa sventa un rigore tirato da Cianci sul punteggio di 1-0. Se il Taranto avesse segnato, il match avrebbe potuto prendere un’altra piega. E’ il terzo rigore parato in stagione dal super portiere gialloblù, che mette il catenaccio ancora alla sua porta con un altro paio di grandi parate salva risultato, guadagnandosi un 10 e lode in pagella.

La Juve Stabia si conferma squadra efficace, cinica e opportunista, con una difesa bunker e un attacco oggi ficcante. Il Taranto, forse stanco dall’impegno del midweek, deve pagare dazio, ed anche la sfida a scacchi tra i due tecnici Pagliuca e Capuano va a favore del toscano, autore di una lettura tattica dell’incontro che ha messo il bavaglio alla squadra di casa. Pagliuca ha imbrigliato gli uomini di Capuano bloccando le fasce al Taranto, lasciando poca possibilità di manovra agli avversari. A centrocampo la Juve Stabia ha dettato legge con Buglio, Leone e Romeo, alternando la sciabola con il fioretto nell’arco dei novanta minuti di gara.

In ambito statistico si registrano numeri da favola per la Juve Stabia, che con Thiam coglie l’ottavo clean sheet in campionato e si conferma come la migliore difesa a livello professionistico in Italia con solo 5 reti subite. Ora anche l’attacco funziona alla grande e le vespe possono togliersi la maschera, essendo capolista dopo 12 giornate con 27 punti con dietro il Benevento a 25 e l’Avellino a 23.

Lunedì prossimo in serata al Menti c’è il Foggia mentre mercoledì sera ci sarà l’impegno di Coppa Italia di serie C al Liguori di Torre del Greco contro la Turris in match secco.

La Juve Stabia di mister Pagliuca si schiera con il 4-3-3: in difesa a sinistra c’è Andreoni al posto di Mignanelli, a centrocampo Romeo, mentre in attacco Candellone viene supportato da Piovanello e Piscopo.

Mister Capuano adotta il 3-4-3: in attacco opera il tridente composto da Bifulco, Cianci e Kanoutè.

Primo tempo e stabiesi in rete al primo affondo

All’8 Juve Stabia in gol alla prima offensiva: discesa sulla destra di Baldi e cross dalla trequarti in area dove Candellone si incunea nella difesa locale, con i due centrali che non chiudono a dovere, e l’attaccante la infila in rete, complice anche un’uscita poco efficace del portiere Vannucchi. Il Taranto cerca di imbastire una reazione, al 34’ Kanoutè ci prova in area stabiese dopo azione di Bifulco, la conclusione va sull’esterno della rete.

Il gioco è caratterizzato da vari falli e l’arbitro fischia molto. Al 44’ gran diagonale di Romeo da sinistra con il portiere Vannucchi che devia in angolo dopo salvataggio. Nel finale il Taranto reclama per una spinta in area di un difensore stabiese su Kanoutè che si lascia cadere. Il primo tempo termina con il vantaggio delle vespe per 1-0.

La ripresa vede il Taranto premere alla ricerca del pari. La Juve Stabia resta guardinga senza soffrire

Al 20’ gran parata di Thiam su tiro del subentrato Orlando dal limite dell’area. Al’ 22’ l’arbitro assegna un rigore al Taranto per fallo di mano in area di Baldi su testa di Kanoutè da azione d’angolo. Sul dischetto va Cianci di sinistro e Thiam para lanciandosi sulla sua destra. Il Taranto avverte il contraccolpo psicologico e la Juve Stabia ne approfitta.

Infatti, al 28’ c’è il raddoppio dei gialloblu stabiesi: azione manovrata in ripartenza con Buglio che lancia Piscopo, il quale conclude in porta, Vannucchi para e sulla respinta l’attaccante la mette dentro.

Al 37’ azione in dribbling di Bifulco in area stabiese, bel tiro in diagonale e Thiam sventa alla grande in corner.

Nel finale la Juve Stabia controlla il match e porta a casa un prestigioso successo che le consente di mantenere la vetta della classifica del girone C. Al termine del match applausi del pubblico sportivo per le due squadre per premiare l’ardore e l’agonismo profuso in campo.

Tabellino

TARANTO (3-4-3): Vannucchi 5.5; De Santis 5 (15’ st Orlando 6.5) Antonini 5.5 Riggio 5.5; Mastromonaco 5.5 Calvano 5.5 (1’ st Romano 6) Zonta 5.5 (34’ st Fiorani 5.5) Ferrara 5.5; Kanoute’ 6 Cianci 5 (25’ st Samele 5.5) Bifulco 6. All: Capuano 5.5.

JUVE STABIA (4-3-3): Thiam 10; Baldi 6 Bachini 6.5 Bellich 6.5 Andreoni 6.5; Buglio 7 Leone 7 Romeo 6.5 (33’ st Folino 6); Piovanello 6 ( 15’ st Meli 6) Candellone 7 (33’ st Rovaglia 6) Piscopo 7.5 (45’ st Erradi sv). All.: Pagliuca 7.5.

Arbitro: Galipò di Firenze 6

Marcatori: 8’ pt Candellone (JS), 28’ st Piscopo (JS)

Ammoniti: Calvano (T), Candellone (JS), Zonta (T), Antonini (T)

Note: spettatori circa 10.000. Angoli 4-2. Recupero 4’ pt-4’-st.

Domenico Ferraro