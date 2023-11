Castellammare è la capitale del taekwondo over 60 grazie al maestro Roberto Longobardi: ecco il progetto intergenerazionale per nonni e nipoti

Castellammare di Stabia e l’Acsd Stabiae Prana-Ki guidata dal Maestro Roberto Longobardi, Cintura Nera IV Dan continuano a brillare in campo nazionale nel taekwondo: la società è tra le prime in Italia con il più alto numero di iscritti over 60. Castellammare di Stabia può definirsi metaforicamente la capitale del taekwondo over 60. La società stabiese ha aderito da alcuni mesi al progetto nazionale “Taekwondo intergenerazionale: lo sport di nonni e nipoti” promosso dalla Federazione Italiana Taekwondo, da Sport & Salute e dal Dipartimento del Ministero dello Sport, un evento straordinario che vede protagonisti gli Over 60 e i bambini da 5 a 12 anni.

Castellammare è la capitale del taekwondo over 60 grazie al maestro Roberto Longobardi

Il Maestro Roberto Longobardi coach internazionale Wt, è riuscito grazie alla sua grande preparazione tecnica e professionalità, passo dopo passo, a portare la società stabiese tra le prime società sportive in Italia per il più alto numero di iscritti al corso gratuito di Taekwondo per Over 60, un successo straordinario che vede Castellammare di Stabia e il comprensorio protagonista in assoluto in campo sportivo/culturale/sociale. Attualmente oltre 85 atleti over 60, per due volte a settimana, con grande entusiasmo praticano gratuitamente presso la palestra dell’Ic K. Wojtyla di Castellammare di Stabia questa nobile disciplina di origine coreana.

Un numero considerevole di iscritti che tenderà sempre di più ad aumentare considerato che le iscriziooni al corso gratuito sono ancora aperte. Il progetto nazionale, voluto fortemente dal Presidente Federale Fita, Angelo Cito, mira ad avvicinare la popolazione over 60 al mondo dello sport, in particolare modo al taekwondo, infatti la letteratura scientifica ha evidenziato come la pratica delle arti marziali in età avanzata possa indurre effetti benefici sulla consapevolezza del corpo, l’umore, il benessere e la prevenzione delle cadute, migliorando aspetti fondamentali come l’equilibrio e la forza muscolare.

Ecco il progetto intergenerazionale per nonni e nipoti

Il progetto prevede anche lezioni congiunte con i bambini che praticano il taekwondo allo scopo di costruire un rapporto indissolubile tra anziani e bambini o meglio tra nonni e nipoti. Un ruolo fondamentale sul territorio, per la grande crescita del progetto, lo ha assunto il Dirigente Scolastico del Ic K. Wojtyla 5, Gaetano Gallinari, che ha aderito al progetto. Da lungo tempo, il preside Gallinari, sostiene politiche sociali di alto livello mirando ad attuare politiche capaci di assicurare uno “sport per tutti” come veicolo di salute e benessere.

Con grande entusiasmo ha aderito all’iniziativa anche il Ctf – CityLifeMedical medicina e riabilitazione di Castellammare di Stabia, che ha messo a disposizione gratuitamente, le proprie competenze nell’ambito fisioterapico e riabilitativo. Partner d’eccezione per la Campania in questo meraviglioso progetto nazionale, è l’Università degli Studi di Napoli Parthenope che ha monitorato, nella palestra stabiese, lo stato di salute degli over 60 somministrando, a mezzo di esperti, testi motori e questionari inerenti le abitudini alimentari e i diversi stili di vita condotti dagli aderenti al progetto, come responsabile del progetto è stata designata dall’Università, la dirigente, professoressa Pasqualina Buono.

La manifestazione nazionale organizzata dalla Federazione Italiana Taekwondo

Oltre 35 Over dell’Acsd Stabiae Prana-Ki guidata dal direttore tecnico, Roberto Longobardi. Parteciperanno l’11 novembre alla manifestazione di forme indetta dal presidente del Comitato Regionale Campania, il Maestro Domenico Laezza, che per la prima volta in Italia è riuscito ad organizzare un’esibizione Interregionale Forme per over 60 che si svolgerà a Giugliano di Napoli.

Questi fantastici atleti over 60 parteciperanno anche alla manifestazione nazionale organizzata dalla Federazione Italiana Taekwondo presieduta da Angelo Cito che con i suoi straordinari progetti sta portando pregio e lustro a tutto il movimento del taekwondo italiano ed internazionale. La città di Castellammare di Stabie e l’intero comprensorio grazie a questa lodevole iniziativa rappresentano un fiore all’occhiello per la Campania e l’Italia.