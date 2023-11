Napoli, Porta Capuana: sorpreso con la droga. Arrestato un 39enne

I poliziotti sono intervenuti immediatamente per interrompere l’iter criminoso e, in quei frangenti, l’indagato, vistosi ormai scoperto, ha tentato invano di darsi alla fuga

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vicoletto Santa Caterina a Formiello, hanno notato un uomo che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una persona.

I poliziotti sono intervenuti immediatamente per interrompere l’iter criminoso e, in quei frangenti, l’indagato, vistosi ormai scoperto, ha tentato invano di darsi alla fuga ma, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato, trovandolo in possesso di 5 involucri eroina del peso di circa 1,5 grammi e di 185 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

Pertanto, un 39enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.