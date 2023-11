Napoli, traffico di droga a “Secondigliano”: arrestati in cinque del clan Vinella Grassi. Consegnavano droga a domicilio

In un’operazione condotta dalla Polizia di Stato in collaborazione con la Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Napoli, sono state eseguite ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque individui, tutti gravemente indiziati di essere coinvolti in un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata eseguita su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli e sotto l’autorità del gip del Tribunale di Napoli.

Napoli, traffico di droga a “Secondigliano”: arrestati in cinque del clan Vinella Grassi

Le persone coinvolte nell’indagine sono state identificate come Daniele Romano, Salvatore Romano, Giuseppina Esposito, Antonio Russo e Cristofaro Alfano. Sono ritenuti responsabili di aver agevolato l’attività del sodalizio camorristico denominato Vinella Grassi, operante nel quartiere “Secondigliano” di Napoli. In particolare, hanno destinato una parte dei proventi dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti a questo gruppo criminale.

L’indagine è stata condotta dalla Squadra Mobile e dal Commissariato Secondigliano, che hanno lavorato in stretta collaborazione per disarticolare il traffico di stupefacenti nei quartieri di Secondigliano, San Carlo all’Arena, Vasto/Arenaccia e Poggioreale, nonché nelle aree circostanti nei comuni di Casoria e Casavatore.

Consegnavano droga a domicilio

L’organizzazione criminale ha messo in atto una particolare modalità di spaccio di cocaina, caratterizzata dalle consegne a domicilio dello stupefacente, operando in base alla formula del “delivery”. Questo sistema permetteva ai trafficanti di eludere la sorveglianza delle forze dell’ordine e garantire una maggiore discrezione nella distribuzione della droga.

L’associazione coinvolta nell’attività di traffico di sostanze stupefacenti era contraddistinta da un forte vincolo familiare tra i membri coinvolti. Sono emersi dettagli di un’articolata rete di individui che partecipavano attivamente a questa illecita attività, supportando così il sodalizio camorristico Vinella Grassi.