Pioggia ed erosione del mare: voragine sul lungomare di Torre del Greco

Un tratto della passeggiata del lungomare di Torre del Greco ha ceduto provocando un’ampia voragine nei pressi dell’ex lido “La Conchiglia”: chiusa in via precauzionale la Litoranea corallina.

È accaduto in serata dopo che negli ultimi giorni la città vesuviana, come gran parte della Campania, è stata flagellata dal maltempo culminato con il forte nubifragio di questa mattina accompagnato dal forte vento che ha agitato ulteriormente il mare con onde poderose. Questa sera la formazione di una profonda voragine sull’ampio marciapiede del lungomare, sicuramente già minato dall’azione erosiva del mare sottostante.

Molto probabilmente la sinergia tra le piogge e il vuoto creato dal mare hanno provocato lo smottamento del terreno collassato in mare.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, gli agenti di Polizia e della Polizia municipale che hanno messo in sicurezza l’area, recintandola, ed interdetto il transito pedonale.

Quando gli agenti del commissariato di via Sedivola sono giunti sul posto, dopo aver constatato il profondo dissesto, che per fortuna non ha provocato feriti, ed interdetto l’area interessata, hanno chiuso l’accesso alla prima parte del litorale in attesa che vengano effettuate le opportune verifiche.