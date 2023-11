Sant’Agnello «L’attenzione ai fragili, prima forma di crescita». Scadenza avvisi pubblici

Entro il 7 novembre è possibile presentare domanda di accesso ai servizi sociali e alle misure di contrasto alla povertà. «I cittadini in condizione di fragilità rappresentano oggi una presenza silenziosa nel nostro tessuto sociale – dichiara il Vicesindaco Maria Russo – ma l’attenzione verso le loro difficoltà quotidiane è la prima forma di crescita per una comunità che vuole portare avanti un discorso di vivibilità collettiva».

Il primo avviso pubblico riguarda l’accesso ai servizi di assistenza domiciliare per persone anziane (SAD-A), per persone con disabilità (SAD-H), per l’infanzia e l’adolescenza (SAD-M); il servizio di telesoccorso; il servizio di centro diurno per persone con disabilità; il servizio di assistenza scolastica per persone con disabilità (c.d. specialistica) e il servizio Centro per le Famiglie.

Il secondo avviso pubblico è rivolto ai nuclei familiari in condizioni di fragilità e difficoltà socio-economica e riguarda la seconda erogazione dell’annualità 2023 del contributo di contrasto alla povertà. Una volta recepite le istanze, i servizi sociali definiranno una graduatoria di accesso suddivisa in 6 fasce di priorità in base al reddito e ai valori ISEE.

I cittadini interessati, con i requisiti d’accesso previsti dagli avvisi pubblici, possono presentare le istanze entro le ore 12:00 del 7 novembre 2023, recandosi presso i Servizi Sociali Professionali (SSP) o presso l’ufficio protocollo del Comune di Sant’Agnello, utilizzando i moduli scaricabili sul sito istituzionale o sul portale dell’ASPS Penisola Sorrentina.