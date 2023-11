Terzigno: nuovo gruppo consiliare formato dai consiglieri Mosca e Pagano

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale è stata dichiarata l’autonomia partitica ed è stato nominato come capo gruppo il consigliere Stefano Pagano

Nasce a Terzigno un nuovo gruppo consiliare formato dai consiglieri comunali Stefano Pagano (Forza Italia) e Antonio Mosca (NexTerzigno). Nel documento letto nel corso dell’ultimo consiglio comunale è stata dichiarata l’autonomia partitica ed è stato nominato come capo gruppo il consigliere Stefano Pagano.

Antonio Mosca ha comunicato che la nascita di questo nuovo gruppo non pregiudica né preclude nessun tipo di nuove adesioni, questo è il primo segnale, per i due consiglieri, per dar continuità di visione politica e di unione d’intenti acquisita già nel corso degli anni.

Il neo capogruppo Stefano Pagano ha sottolineato che questo passo nasce anche dalla volontà di dare un’azione propositiva per migliorare la città di Terzigno. La forza, ha sottolineato Pagano, sarà quella di catalizzare la collaborazione fra le forze propositive del paese.