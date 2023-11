Altro 3-0 per il Volley Napoli davanti al proprio pubblico

Una gara mantenuta sempre in dominio da parte delle ragazze di Veronica Masella, che si è detta particolarmente soddisfatta di quanto visto in campo

Continua a conquistare punti la squadra azzurra del Volley Napoli, che nella gara di sabato alle 18:00 al PalaTorricelli di Pianura si è imposta per 3-0 contro la formazione del Volley Project Pontecagnano. Una gara mantenuta sempre in dominio da parte delle ragazze di Veronica Masella, che si è detta nel post partita particolarmente soddisfatta di quanto visto in campo.

«Come ho sempre detto, io penso partita dopo partita: vittoria doveva essere e vittoria è stata. – Ha commentato così l’allenatrice azzurra al termine della gara – È stata la dimostrazione che abbiamo un roaster completo: ho avuto la possibilità di far giocare tutte, di provare tutte le situazioni che alleniamo in palestra. Abbiamo l’indisponibilità di Maggie (Cozzolino, il capitano n.d.r.), ma c’è stata la sostituzione di Montella che non ha pesato minimamente ed anzi le faccio i complimenti per la prestazione».

Cecilia Montella alla prima da titolare in avvio di stagione è stata premiata come MVP della partita. «Sono molto contenta di questa partita e di aver avuto la fiducia dell’allenatrice e il sostegno di tutta la squadra che mi ha supportato in questa prima partita in cui ho iniziato io nel sestetto titolare. Sono soddisfatta della mia prestazione e di quella di tutta la squadra: non abbiamo mai mollato e abbiamo tenuto testa al campo». Queste le parole della palleggiatrice partenopea, contenta della gara da lei condotta.

I risultati della terza giornata di Serie C campana

Si inizia a delineare sempre più la classifica del Girone B del campionato di Serie C campano. Questi i risultati delle altre squadre:

· DP Noleggi Academy School Volley – ABN V. Academy Agropoli Paestum 2-3

· I Koala Mignon-Chiara Dalba – Partenope Volley 2-3

· ASD Volley Volla – GLS Salerno Guiscards 0-3

· BCC Capaccio Paestum Serino – Penisola Volley 0-3