Il Santa Maria la Carità non riesce ad alzare la testa, al Comunale passa l’Agropoli

Prima del fischio d’inizio minuto di raccoglimento per le vittime della Toscana, al 10’ alla prima azione l’Agropoli passa in vantaggio con Rabbeni, i padroni di casa perdono una palla velenosa, filtrante sulla corsia destra, il numero 9 dei delfini batte Borrelli che sul suo palo si fa sorprendere. Cala il buio sul roster rossazzurro ma la reazione non tarda ad arrivare, ci prova D’Oriano Gerardo dai 25m, la conclusione non va molto lontano dai pali protetti da Romano.

L’Agropoli tiene meglio il campo e al secondo affondo trova il raddoppio, alla mezz’ora i padroni di casa in azione offensiva si fanno scippare la sfera e si offrono al contropiede degli ospiti, dalla corsia mancina parte un traversone ma l’avanti ospite non ci arriva di un soffio, palla dalla destra nell’area calda e Rimoli non se lo fa dire due volte e sigla lo 0-2

La Torre dal limite dell’area va vicino a dimezzare lo svantaggio ma l’estremo difensore dei delfini si allunga e la mette sopra la traversa, al 34’ D’Oriano F. recupera la sfera serve Tarallo ma la conclusione si spegne sul fondo.

Al tramonto della prima frazione Senatore parte dalla sua area di competenza alla garibaldina, si accentra e prova una botta disperata, Romano fa sua la sfera agilmente. L’ultima azione del primo tempo porta al tris degli ospiti Rabbeni fa più rotondo il risultato.

Il Santa Maria la Carità esce con la testa bassa dal rettangolo verde, le prime carte di mister Di Nola sono Greco e De Simone che prendono il posto di Tarallo e Coppola

L’intervallo non porta consigli ai padroni di casa che al 46’ vengono graziati dall’Agropoli, prima Borrelli fa un miracolo, l’azione prosegue e l’avanti in maglia azzurra prova la conclusione a giro ma finisce di poco alta.

Al 48’ D’Oriano dalla destra mette la palla nei metri che scottano ma La Torre spedisce lontano dai montanti.

Al 59’ l’Agropoli rincara la dose, cambio di gioco al contagocce sinistra-destra Onesto non si fa pregare e cala il poker.

L’Agropoli dà la sensazione di poter far male ogni qualvolta che avanza, il Santa Maria prova d’inerzia ad alzare la testa. Di Nola dalla panchina chiama Cascone per D’Oriano F. , al 64’ D’Oriano G pennella dalla destra per Greco, il 22 locale si libera ma il colpo di testa si spegne sul fondo.

Dopo tre giri di lancette, il Santa Maria trova la rete con Farriciello che questa volta schiaccia la sfera e la spedisce in fondo al sacco. L’attaccante sammaritano dice qualche parola di troppo al direttore di gara e viene ammonito, cartellino giallo che lo priverà di essere della prossima partita essendo in diffida.

Al 76’ Sannino prende il posto di D’Oriano G, Senatore, l’unico più in palla nella gara, fa il vuoto sulla sinistra, crossa ,la sfera finisce sui piedi di La Torre che questa volta trova la rete e dimezza lo svantaggio , 2-4 a dieci dal termine.

Il Santa Maria si sveglia tardi, l’Agropoli soffre la reazione d’orgoglio dei padroni di casa e rischia non poco nel finale.

All’89’ è ancora Senatore che manda al bar i suoi avversari, vede l’accorrente Farriciello sul secondo palo, lo serve e l’attaccante in maglia 9 trova la rete, l’assistente ravvisa una posizione di off-side dell’attaccante, nulla di fatto.

Il Santa Maria la Carità sotto di due reti termina la gara in 10 uomini, Carotenuto viene espulso dal fischietto mestrino per un fallo al limite dell’area.

Cinque sono i minuti di recupero concessi, l’ultimo gettone ce l’ha La Torre che servito da un instancabile Senatore la mette fuori.

Il Santa Maria la Carità esce tra i fischi del Comunale, la vittoria manca da 6 giornate, nella giornata odierna si fa raggiungere dall’Agropoli a quota 11 e la zona calda è ad un passo.