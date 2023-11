Pulizia fondali e raccolta rifiuti in mare a Napoli, sabato 11 novembre

ASD Peepul Sport Onlus, Centro S. Erasmo, Croce Rossa di Napoli e Cosy for you insieme per la pulizia dei fondali e la raccolta rifiuti in mare nello Spazio Civico a Napoli

L’ASD Peepul Sport Onlus, in collaborazione con la Protezione Civile Centro S. Erasmo, la Croce Rossa di Napoli e Cosy for you, ha programmato una serie di eventi dedicati alla pulizia dei fondali e alla raccolta rifiuti in mare a Napoli.

L’iniziativa è finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare i giovani, sull’importanza di contrastare l’inquinamento marino e a promuovere la tutela dell’ambiente marino.

La prima giornata di raccolta è stata organizzata all’interno dello “Spazio Civico” di Napoli, dove l’ASD Peepul Sport Onlus tiene i suoi corsi di vela.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 11 novembre dalle ore 09:30 in via Acton 1, nello specchio d’acqua antistante il Quartier Generale della Marina Militare e vedrà la partecipazione straordinaria dei Palombari della Marina Militare, del Capitano di Vascello Aniello Cuciniello e dell’Associazione Life con i suoi “Scugnizzi a vela”.

I sommozzatori del Centro S. Erasmo e i Palombari, muniti di attrezzatura subacquea, si immergeranno per raccogliere i rifiuti presenti sui fondali. Successivamente, i rifiuti raccolti saranno smaltiti grazie alla collaborazione di ASIA e di tutti coloro che parteciperanno e vorranno offrire il loro aiuto.

Questa iniziativa è parte integrante del progetto Eco Sailing Hub, finanziato dal bando “Play District – Spazi Civici di Comunità” di Sport e Salute e del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale.

Per partecipare all’iniziativa è necessario contattare l’ASD Peepul Sport Onlus, entro le ore 12 del 10 novembre, tramite e-mail a asdsport@peepul.it o inviando un breve messaggio su WhatsApp al numero 3385473088