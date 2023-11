Striano, è deceduto nella tarda serata di ieri il parroco emerito padre Michele Fusco

Ha rappresentato per l'intera comunità un punto di riferimento, sia per i singoli cittadini che per le varie amministrazioni comunali susseguitesi. Ha affrontato il post terremoto del 1980

È deceduto nella tarda serata di ieri a Striano il parroco emerito, padre Michele Fusco. Ordinato sacerdote presso la chiesa di San Giovanni Battista di Striano il 19 marzo 1975, ha ricoperto l’incarico di parroco della nostra chiesa madre per quasi quarant’anni (dal 1982 al 2021). Ha rappresentato per l’intera comunità un punto di riferimento, sia per i singoli cittadini che per le varie amministrazioni comunali susseguitesi. Ha affrontato il post terremoto del 1980 promuovendo più volte il restauro della chiesa madre, della congrega del Santissimo Crocifisso, della chiesa cimiteriale.

Ha promosso la ricostruzione della casa canonica parrocchiale che, per sua volontà, è stata ingrandita con stupendi locali per le attività pastorali e con un funzionale auditorium. Sua l’idea di riqualificare e riutilizzare il box chiesa post terremoto, oggi diventato Oratorio San Severino abate. I luoghi parrocchiali da lui realizzati, aperti e accessibili a chiunque ad ogni ora del giorno durante il suo mandato, hanno rappresentato il luogo di ritrovo di numerosi giovani e meno giovani della parrocchia e non.

Ha promosso in tutta la regione Campania il carisma del Cammino Neocatecumenale e ha ricoperto negli anni l’incarico di direttore della Caritas Diocesana di Nocera Inferiore – Sarno in seguito alla frana di Sarno del 05 maggio 1998 e dimostrando le proprie capacità attraverso particolari e mirate attenzioni ai bisogni delle fasce deboli.

Un continuo richiamo alla corresponsabilità di tutti

La sua attività pastorale, un continuo richiamo alla corresponsabilità di tutti, è sintetizzabile nelle parole di un canto francescano, San Damiano:

_Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno,

con amore ed umiltà potrà costruirlo.

Se con fede tu saprai vivere umilmente

più felice tu sarai anche senza niente.

Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore

una pietra dopo l’altra in alto arriverai.

Nella vita semplice troverai la strada

che la calma donerà al tuo cuore puro.

E le gioie semplici sono le più belle

Sono quelle che alla fine sono le più grandi.

Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore

una pietra dopo l’altra in alto arriverai._

Dimissionario, ha lasciato l’incarico di parroco dopo aver dimostrato che le fragilità umane, legate soprattutto alla salute, sono ciò che completa un vero cristiano, ciò che lo rende ancora più simile al Figlio di Dio. Infatti, ripete spesso durante le sue omelie, “completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo” (Colossesi 1, 24).

Il suo mandato si è concluso, in piena pandemia da Covid, nello spirito francescano che ha sintetizzato nella frase “Io ho fatto la mia parte; la vostra, Cristo ve la insegni”, citando il Serafico Padre. La Santa Messa esequiale si svolgerà, alle ore 16 di domani 8 novembre 2023, presso la chiesa madre di Striano.

Raffaele Massa