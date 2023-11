Castellammare, addio a Michele Costagliola: l’ex consigliere, assessore e sindacalista muore improvvisamente a 57 anni

Costagliola aveva abbandonato l'attività politica per concentrarsi esclusivamente sul sindacato, diventando un punto di riferimento per il settore infermieristico

La scomparsa improvvisa di Michele Costagliola, ex consigliere comunale di Castellammare, ha lasciato la comunità locale in lutto. Colpito da un infarto, Costagliola, 57 anni, dedicava la sua vita al servizio pubblico e alla rappresentanza sindacale.

Castellammare, addio a Michele Costagliola

Costagliola aveva abbandonato l’attività politica per concentrarsi esclusivamente sul sindacato, diventando un punto di riferimento per il settore infermieristico. Ricopriva il ruolo di rappresentante di Nursing Up nell’Asl Napoli 3 Sud, l’Azienda Sanitaria Locale in cui lavorava come infermiere.

La sua morte ha destato grande commozione tra i colleghi, i sindacalisti e la comunità in generale. La parrocchia di San Gioacchino, nella periferia stabiese, sarà il luogo dove si terranno i funerali nel pomeriggio alle 16, per rendere omaggio a una figura tanto rispettata.

L’ex consigliere, assessore e sindacalista muore improvvisamente a 57 anni

Costagliola aveva dedicato la sua carriera alla difesa dei diritti dei lavoratori nel settore sanitario, impegnandosi a migliorare le condizioni di chi opera nella sanità. La sua eredità sarà senz’altro ricordata come esempio di dedizione e passione per il bene comune.

La sua scomparsa rappresenta una perdita non solo per la sua famiglia e i colleghi, ma anche per tutta la comunità di Castellammare, che perde un uomo che ha dedicato la sua vita a servire gli altri.