Media Duemila e Ordine Nazionale dei Giornalisti: due compleanni per parlare di innovazione e creatività

L’Osservatorio TuttiMedia ed il Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti insieme a Roma martedì 21 novembre (ore 10:00/13:00 presso la sede dell’Ordine in via Sommacampagna, 19) festeggiano i compleanni con il corso di Formazione (con crediti): “Da Internet all’Intelligenza Artificiale Generativa – Giornali e Giornalisti alla sfida della creatività”.

“I giornalisti devono conoscere gli strumenti a disposizione della creatività condivisa“, dice Derrick de Kerckhove (Direttore scientifico TuttiMedia/MediaDuemila).

Media Duemila e Ordine Nazionale dei Giornalisti

L’Osservatorio TuttiMedia con Carlo Bartoli (Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti); Derrick de Kerckhove (TuttiMedia/MediaDuemila), Franco Siddi (TuttiMedia/Crtv), Costanza Andreini (Meta) – Andrea Cristallini (Google) – Sergio Piazzi (Assemblea Parlamentare del Mediterraneo) – Gino Roncaglia (UN. Roma3) – Saverio Vero (Rai Pubblicità) – Giampiero Gramaglia (Giornalista) – Arcangelo Iannace (Fieg) – Stefania Cavallaro (Tg4 Mediaset) – Maria Pia Rossignaud (TuttiMedia/Media Duemila) – Antonio Parenti (Capo della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia) propone una formazione che include ogni aspetto del mondo dell’informazione e non solo.

“Non esiste modo migliore per festeggiare 100 anni di cultura dell’informazione e innovazione: 60 anni per l’Ordine Nazionale dei Giornalisti più i 40 anni di Media Duemila”, afferma Maria Pia Rossignaud (Vicepresidente Osservatorio TuttiMedia e direttrice di Media Duemila).

Due compleanni per parlare di innovazione e creatività

Nel 1963 nasceva l’Ordine Nazionale dei Giornalisti a tutela di una professione fondata sulla creatività che oggi sembra divenire anche prerogativa della macchina e nel 1983 nasceva Internet e poco dopo Giovanni Giovannini, giornalista, editore, storico presidente Fieg lanciava Media Duemila, la prima rivista di cultura digitale.

I giornalisti possono partecipare iscrivendosi sulla piattaforma dell’Ordine (presenza e remoto).I non giornalisti posso partecipare chiedendo l’iscrizione a redazione@mediaduemila.com specificando in presenza o da remoto. Per maggiori informazioni: redazione@mediaduemila.com.