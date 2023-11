Sbarca a Ercolano “Moda in Tour”, la finalissima il 2 dicembre al MAV

Si terrà quest’anno a Ercolano la finalissima del noto evento-sfilata “Moda in Tour” della Mondo Eventi Campania diretta dal patron Carlo Sommella, agenzia con sede a Pozzuoli specializzata in moda e spettacolo con 27 anni di attività, non solo in Campania e nel Sud Italia ma anche in tutta la penisola. La Mondo Eventi Campania coinvolge assiduamente in tutte le proprie iniziative centinaia di giovani di tutte le età fino ai 40 anni. “Lo scopo è introdurre nuove figure nel mondo della pubblicità, del fashion e dello show business” dichiara il patron della Mondo Eventi Campania. “Tutti gli aspiranti vengono valutati con professionalità e attenzione non solo per il loro look, ma anche per le loro capacità artistiche, con l’obiettivo di poterli introdurre in produzioni televisive, cinematografiche e teatrali di prestigio nazionale”.

Quest’anno la finalissima di “Moda in Tour” si terrà dunque nella città di Ercolano, in particolar modo è stata scelta una prestigiosa struttura del territorio, il “Museo Archeologico Virtuale” (MAV). Come sempre l’evento sarà composto dalle sfilate di Miss Mediterranea, giunta quest’anno alla sesta edizione e destinata alle candidate di età compresa fra i 14 e i 28 anni. Ci sarà altresì la sfilata, giunta al suo quarto appuntamento, destinata alle categorie “Teenager”, ossia ragazze di 12 e 13 anni. Non per ultima ci sarà la quinta edizione di “Miss e Mister Baby Napoli” in cui calcherano la passerella i giovanissimi, sia maschi che femmine, di età compresa tra i 4 e gli 11 anni.

Come consuetudine l’intero evento sarà condotto dalla bravissima presentatrice e maestra di portamento Titti Ferro, e vedrà la presenza di numerosi ospiti fra cantanti, poeti, comici, cabarettisti e noti personaggi dello spettacolo e della moda.

Prima dei momenti di sfilata ci sarà una coreografia con tutti i protagonisti dell’evento-moda, capitanati da Titti Ferro, in qualità di loro maestra di portamento.

Una giuria di eccezione, scelta fra autorevoli personaggi del mondo dei media, valuterà con giudizio insindacabile tutti i partecipanti assegnando a ciascuno di loro un punteggio da 6 a 10 durante due momenti di sfilata (abito casual e elegante) che metteranno in risalto la loro bellezza e il loro stile, immortalati dal fotografo ufficiale Gaetano Sarno e dalle telecamere di Napflix Canale 86 del Digitale Terrestre, visibile in Campania e Basso Lazio, e di TV Flegrea, una nuova Web-TV che trasmette in tutto il mondo via web e in streaming sui social network e sul blog www.corriereborbonico.it

Saranno previsti premi cumulativi di 2000 euro per Miss Mediterranea e di 1000 euro per la categoria Baby.

Sponsor ufficiali dell’evento sono la DMV Services impianti audio e luci, la Sciccone Costruzioni di Quarto, Viaggiare con Arverno di Pozzuoli, Il Barbiere di Carlo Daniele di Quarto, DS Gas di Quarto, Central Bar di Quarto, Dimensione Uomo di Quarto, Auto e Moda di Nando e Leo di Marano di Napoli, Glamour Woman Affair di Quarto, Miseria e Nobiltà Ristorante e Pizzeria di Pozzuoli, Villeggiatour di Sant’Antimo, Pafundi Store di Pozzuoli, Antonio Iengo parrucchiere di Ercolano , Scuola calcio Boca Academy di Portici, Donna Lucia Prisco di Ercolano, Mon Jardin

fiori e piante di Ercolano, Casa Adele Bed And Breakfast di Pozzuoli.

Per informazioni e aggiornamenti sull’evento è sufficiente chiamare il numero 3292487467 anche in Whatsapp o visitare la pagina ufficiale di Mondo Eventi Campania su Instagram mondoeventicampaniaagency.