Scontri tra tifosi dell’Union Berlino e forze dell’ordine a Napoli alla vigilia della Champions

Momenti di tensione in serata a Napoli tra tifosi dell’Union Berlino e forze dell’ordine. Circa 2mila tifosi tedeschi sono arrivati oggi in città in vista della partita di Champions League che si disputerà domani allo stadio Diego Armando Maradona con inizio alle 18.45.

Negozi distrutti, poliziotti feriti e numerosi fermi.

Scena di guerriglia urbana, con devastazione tra la zona di via Roma e Piazza Dante: una vera e propria aggressione alle forze dell’ordine che erano presenti nella zona proprio per timore di incidenti e per le possibili incursioni deigruppi ultrà di casa.

Tutti vestiti con felpe bianche, i tedeschi hanno percorso in corteo corso Umberto per poi concentrarsi a piazza Dante, dove si sono registrati momenti di tensione con le forze dell’ordine.

Da parte degli ultras tedeschi sono stati anche lanciati dei fumogeni all’indirizzo dei mezzi blindati della Polizia, presente in gran numero sul posto anche per impedire eventuali contatti con gli ultras del Napoli che coltivano rapporti di amicizia con i tifosi dell’Hertha Berlino, squadra rivale dell’Union.